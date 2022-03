Hertha verlängert langfristig mit Gechter

Linus Gechter (18) hat seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben und sich langfristig an Hertha BSC gebunden.

Die zeitliche Abfolge ist nicht neu in der Bundesliga: Vor knapp drei Wochen feierte Gechter seinen 18. Geburtstag, nun hat Hertha BSC die Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger bekanntgegeben. Das Eigengewächs hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Linus hat sein großes Potenzial nicht nur in den Trainingseinheiten bei den Profis angedeutet, sondern auch trotz seiner jungen Jahre schon in einigen Bundesliga-Partien unter Beweis gestellt", wird Geschäftsführer Fredi Bobic in der Vereinsmitteilung zitiert. "Linus ist ein weiteres Beispiel für unsere durchlässige Nachwuchsarbeit und damit auch ein Vorbild für die vielen Talente unserer Akademie."

Gechter wechselte 2015 im Alter von elf Jahren in die Jugendabteilung von Hertha BSC und rückte in der laufenden Saison in den Profi-Kader auf. Beim 3:1 in Bochum am 4. Spieltag feierte er sein Bundesliga-Debüt, im Februar gelang ihm beim 1:2 in Fürth das erste Tor. Insgesamt kommt Gechter bislang auf neun Bundesligaspiele (kicker-Durchschnittsnote 4,07).

"Ich bin in diesem Verein groß geworden und spüre hier wie an Tag eins das Vertrauen in meine Fähigkeiten", gibt Gechter zu Protokoll. "Kurzfristig geht es darum, dass wir als Mannschaft die Klasse halten. Mittelfristig möchte ich mich immer mehr beweisen und so viel Spielzeit wie möglich bekommen." Erstmal will er das unter Felix Magath. Der ist übrigens fast 50 Jahre älter als Gechter.