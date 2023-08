Hertha und Schalke zuhause gefordert, nächstes HSV-Topspiel - Das bringt der 4. Spieltag

Während der FC Schalke 04 und Hertha BSC nach dem unbefriedigenden Saisonstart vor heimischem Publikum fast schon in der Pflicht stehen zu siegen, will der HSV früh die Rolle des Spitzenreiters verteidigen. Aufsteiger Wiesbaden muss die eigene Ungeschlagen-Serie in Nürnberg verteidigen.

Nach dem Ausrutscher in Braunschweig soll für Simon Terodde (li.), Ron Schallenberg und S04 der nächste Heimsieg her. IMAGO/Christian Schroedter

Drei Spiele, drei Punkte, Platz 13: So hatte sich der FC Schalke 04 den Saisonstart in der 2. Bundesliga sicher nicht vorgestellt. Während es auswärts bislang nichts zu holen gab, wurde das einzige Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen (3:0). Vor eigenem Publikum geht es am Freitag (18.30 Uhr) weiter, diesmal ist Holstein Kiel zu Gast. Die Störche mussten sich nach zwei Siegen zum Start zuletzt mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg geschlagen geben.

Parallel treffen zwei Teams mit aufsteigender Formkurve aufeinander. Der SC Paderborn fuhr in der vergangenen Woche den ersten Saisonsieg beim Fortuna Düsseldorf ein (2:1). Auch der kommende Gegner aus Kaiserslautern durfte beim 3:2 über die SV Elversberg den ersten Dreier der Spielzeit bejubeln.

Jene SV Elversberg wartet dagegen genau wie Mitaufsteiger VfL Osnabrück noch auf den ersten Sieg. Während die Saarländer am Samstag (13 Uhr) zuhause einen neuen Versuch gegen Fortuna Düsseldorf - nach drei Spielen mit vier Zählern auf dem Konto - starten, muss der VfL zu Hansa Rostock, die nach dem perfekten Saisonstart zuletzt den ersten Dämpfer gegen Hannover 96 kassierten (1:2).

Berlin: Null Punkte, null Tore, zwei Abgänge

Zeitgleich dürften die meisten Augen allerdings gespannt nach Berlin gerichtet sein. Der Bundesliga-Absteiger steht nach drei Spielen ohne Punkt und Tor auf dem letzten Tabellenplatz und musste unter der Woche auch noch die Abgänge von Kapitän Marco Richter (Mainz) und Suat Serdar (Hellas Verona) verkraften. Im Olympiastadion muss demnach dringend ein Erfolgserlebnis her, um die Stimmung in der Hauptstadt etwas aufzuheitern. Zu Gast ist die SpVgg Greuther Fürth, die dem FC St. Pauli zuletzt ein 0:0 abtrotzte und mit vier Punkten Platz acht belegt.

Im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) ist dann der Spitzenreiter wieder gefragt. Der Hamburger SV - in der vergangenen Woche mit einem überzeugenden 3:0 gegen Hertha BSC - ist zu Gast bei Hannover 96. Die Elf von Stefan Leitl konnte nach zwei Unentschieden und dem Pokal-Aus in Sandhausen (2:4 i.E.) in der Vorwoche bei bis dahin ungeschlagenen Rostockern den ersten Sieg einfahren (2:1).

Bleibt Aufsteiger Wiesbaden auch in Nürnberg ungeschlagen?

Den Spieltag rundet am Sonntag (13.30 Uhr) unter anderem der SV Wehen Wiesbaden, die positive Überraschung der jungen Saison, ab. Die Mannschaft von Markus Kauczinski sammelte in den ersten drei Spielen bereits sieben Zähler. Im Max-Morlock-Stadion steht der Aufsteiger nun einem 1. FC Nürnberg gegenüber, der in der vergangenen Woche beim ersten Dreier der Saison in Osnabrück (3:2) Selbstvertrauen tanken konnte.

Sieben Punkte auf dem Konto hat auch der 1. FC Magdeburg, der zeitgleich beim ebenfalls bislang ungeschlagenen FC St. Pauli (fünf Punkte) zu Gast ist. In Karlsruhe möchte Eintracht Braunschweig derweil an den 1:0-Sieg über den FC Schalke 04 anknüpfen.