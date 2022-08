Hertha und Mönchengladbach an Vidovic dran

Gabriel Vidovic soll noch verliehen werden in dieser Transferperiode. Um den 18-jährigen Offensivallrounder buhlen eine ganze Reihe von Vereinen - nicht nur aus der Bundesliga.

Nicht der FC Augsburg oder der VfL Bochum sollen sich um ein Leihgeschäft bemühen. Vielmehr sind nach kicker-Informationen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach am Bayern-Talent dran, Gespräche haben bereits stattgefunden und sollen an diesem Wochenende fortgeführt, im besten Fall finalisiert werden. Weshalb der 18-Jährige an diesem Samstag beim Heimspiel gegen die Fohlen auch nicht mehr Kader stehen wird.

Leihe zu Bundesligist hat Priorität

Weitere Interessenten gibt es aus der ersten Liga in Belgien und den Niederlanden, auch die Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Swansea City haben sich nach Vidovic erkundigt. Ebenso Vitesse Arnheim, die auch einst Martin Ödegaard als Leihklub aufnahmen. Allerdings wird, mit Blick auf die optimale Entwicklung für den Youngster, eine Leihe zu einem Bundesligisten priorisiert.

Vidovic, der vorige Saison in der Regionalliga 31 Scorerpunkte sammelte und am vergangenen Wochenende in Bochum einen Assist beigesteuert hatte, hinterließ während der Vorbereitung, in der Woche in den USA und auch zum Saisonstart einen sehr engagierten und guten Eindruck. Nun soll er anderswo sein Potenzial weiter ausschöpfen. Die Bayern planen mit ihm langfristig.