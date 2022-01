Hertha und das Warten auf Jovetic

Hertha BSC muss auch weiterhin auf Stevan Jovetic warten. Als Trainer Tayfun Korkut und sein Team am Mittwoch zum Training auf dem Schenckendorffplatz im Berliner Westend antraten, fehlte der montenegrinische Nationalspieler nach wie vor.

Jovetic, der mit fünf Treffern Herthas erfolgreichster und mit einem kicker-Schnitt von 3,19 auch notenbester Akteur der Berliner ist, wird somit wegen seiner am vorletzten Hinrunden-Spieltag beim FSV Mainz 05 (0:4) erlittenen Wadenblessur wohl auch im richtungsweisenden Spiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) nicht mitwirken können. Der 32-Jährige kann immer noch nur individuell arbeiten.

Christensen positiv - Körber rückt wohl auf

In Wolfsburg dabei sein werden aller Voraussicht nach dagegen Marco Richter und Peter Pekarik. Beide trainierten laut Klubangaben am Mittwoch aus Gründen der Belastungssteuerung individuell - ebenso wie Kapitän Dedryck Boyata und Winter-Zugang Fredrik Björkan nach ihrer COVID-19-Infektion. Oliver Christensen ist dagegen Herthas neuester Corona-Fall, den dänischen Ersatzkeeper gab Hertha am Mittwoch als positiv getestet bekannt. Somit rückt für die Partie in Wolfsburg voraussichtlich Nils-Jonathan Körber als Ersatz von Stammtorwart Alexander Schwolow in den 20er-Kader.