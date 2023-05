Hertha: Trainingspause für Kempf

Das Spiel war für ihn schön und schmerzhaft zugleich: Beim 2:1-Sieg gegen Ex-Klub VfB Stuttgart verbuchte Marc Oliver Kempf (28) sein erstes Tor für Hertha BSC - und musste nach mehreren Luftduellen vorzeitig vom Platz.

Bereits nach dem Spiel hatte Trainer Pal Dardai über den nach 75 Minuten für Agustin Rogel ausgewechselten Kempf gesagt: "Kempfi hat Kopfprobleme. Er wollte runter, weil er sich nicht wohlgefühlt hat."

Schon nach einer Viertelstunde waren der Berliner Abwehrchef und VfB-Spieler Josha Vagnoman bei einem Luftzweikampf mit den Köpfen zusammengeprallt. Später folgte ein weiterer Zweikampf, der den einstigen VfB-Kapitän Kempf in Mitleidenschaft zog - nach 75 Minuten gab er das Signal zum Wechseln.

Vorsichtsmaßnahmen bei Richter und Marton Dardai

Am Sonntag sagte sein Coach: "Kempfi macht ein oder zwei Tage Pause. So, wie es aussieht, wird das genug sein." Heißt: Für das nächste Schlüsselspiel - am Freitagabend beim 1. FC Köln - ist Kempfs Mitwirken dem Vernehmen nach nicht gefährdet. Auch die zuletzt muskulär angeschlagenen Marco Richter und Marton Dardai hatte Pal Dardai am Samstag eine Viertelstunde vor Schluss vorsorglich ausgewechselt.

Da bis auf Kelian Nsona (nach Knie-OP im Aufbautraining) und den von Dardai suspendierten Ivan Sunjic aktuell alle Profis an Bord sind, muss Dardai bei der Kadernominierung harte Entscheidungen treffen. Im 20er-Aufgebot gegen Stuttgart fehlten Wilfried Kanga, Peter Pekarik und Winterneuzugang Tolga Cigerci. "Alle sind fit", sagte Dardai am Sonntag. "Da ist es ist schwer für die Trainer, eine Entscheidung zu treffen - siehe Tolga oder Peka. Aber ich muss immer sehen, was ich einwechseln kann und was ich für einen Gegner ich habe. Das hat gestern funktioniert."