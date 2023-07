Hertha-Statement zu Gersbeck - Noch keine Entscheidung über Konsequenzen

Wie geht es für Marius Gersbeck bei Hertha BSC weiter? Aus dem Statement der Berliner vom Montagvormittag geht das noch nicht hervor.

Nach dem Vorfall im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller muss Torhüter Marius Gersbeck um seine Zukunft bei Hertha BSC bangen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

"Marius Gersbeck ist gestern aus dem Trainingslager abgereist. Sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten", teilten die Berliner zum Wochenstart lediglich in einem Statement mit, das am Sonntagabend angekündigt worden war. "Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen werden wir uns in diesem Sachverhalt nicht weiter äußern und bitten um Verständnis."

Gersbeck war nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Mann, der wegen der erlittenen Verletzungen nach der Erstversorgung ins Tauern-Klinikum in Zell am See eingeliefert wurde, am Sonntagmorgen auf der Dienststelle der örtlichen Polizei vernommen worden. Danach war er zunächst ins Teamhotel zurückgekehrt, später aber zurück nach Berlin geschickt worden. Hertha hatte auf Nachfrage am Sonntagvormittag "polizeiliche Ermittlungen gegen einen Spieler" bestätigt. Die Landespolizeidirektion Salzburg hatte am Sonntagmittag mitgeteilt, der 22-Jährige sei "unbestimmten Grades am Körper verletzt" worden.

Hertha holte Gersbeck gerade "als gestandenen Zweitliga-Spieler" zurück

Gersbeck ist gebürtiger Berliner und spielte schon als Kind im Hertha-Nachwuchs. Rund zwei Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt am 21. Dezember 2013 (1:2 bei Borussia Dortmund, kicker-Note 3), seinem bis heute einzigen Einsatz im Oberhaus, wurde er für ein halbes Jahr zum Chemnitzer FC verliehen, anschließend für zwei Spielzeiten an den VfL Osnabrück.

Im Sommer 2019 gab Hertha Gersbeck schließlich an den Karlsruher SC ab, bei dem er sich - nach schweren Knieverletzungen in den Jahren zuvor endlich weitgehend verletzungsfrei - zu einem der besten Keeper der 2. Liga entwickelte. Per Vertragsklausel holte ihn Hertha in diesem Sommer schließlich für eine Ablöse in Höhe von 300.000 Euro zurück. "Ich bin als Bubi gegangen, als kleiner Junge aus der Kurve - und komme als gestandener Zweitliga-Spieler zurück", sagte Gersbeck erst in der vergangenen Woche. Er ist - wie auch Präsident Kay Bernstein - in der Ultra-Szene des Klubs verwurzelt.