Hertha: Stark und Gechter wieder im Training

Am Montagnachmittag hat Hertha BSC die Vorbereitung für das Relegations-Hinspiel am Donnerstag gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) aufgenommen. Zwei Spieler kehrten zurück, andere sind für das Duell mit dem HSV fraglich.

Die erste Einheit der Woche, in der unter anderem Torabschlüsse ein Schwerpunkt waren, hielten Trainer Felix Magath und sein Stab noch auf dem Schenckendorffplatz ab, ehe der Hertha-Tross am Dienstag im 25 Kilometer östlich von Berlin gelegenen Olympia-Stützpunkt in Kienbaum ein Kurz-Trainingslager bezieht.

Für die Partie am Donnerstag kann Magath wohl wieder auf Niklas Stark und Linus Gechter setzen. Beide Innenverteidiger trainierten am Montag nach überstandenen Infekten mit der Mannschaft. Neben den Langzeitverletzten Alexander Schwolow (Sehnenverletzung), Dong-Jun Lee (Sprunggelenkblessur), Kelian Nsona (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Lukas Klünter (Schulterverletzung, trainierte am Montag individuell mit Reha-Coach Hendrick Vieth) fehlten Davie Selke und Marton Dardai auch am Montag noch im Training.

Ob Angreifer Selke und Verteidiger Dardai, die jeweils an Oberschenkelproblemen laborieren, gegen den HSV zur Verfügung stehen, ist fraglich. Marcel Lotka (Nasenbeinbruch/leichte Gehirnerschütterung) blieb der Einheit ebenso fern wie Youngster Anton Kade (leichte Sprunggelenkprobleme), auch das Mitwirken des Keepers ist noch ungewiss. Darüber hinaus nahm Kevin-Prince Boateng am ersten Training der neuen Woche nicht teil. Der 35 Jahre alte Routinier fehlte nach Klubangaben aus privaten Gründen.