Hertha: Stange geht nach Gladbach - Fuchs wechselt das Fach

Zwei weitere Abgänge bei der kleinen Hertha: Veit Stange schließt sich im Sommer der U 23 von Borussia Mönchengladbach an. Stange war 2018 in die Nachwuchsabteilung der Berliner gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Teams. In der abgelaufenen Saison kam der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler auf 21 Einsätze in der Regionalliga Nordost. Mit Tony Fuchs wird ab Sommer zudem ein weiterer Name im Kader der Hertha fehlen: Der Routinier beendet seine aktive Karriere und wird zur kommenden Saison Co-Trainer der U 23. Zehn Jahre lang trug der heute 34-Jährige das Hertha-Trikot.