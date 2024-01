Hertha schließt die Einkaufsliste

Mit dem in der Vorwoche aus Mainz ausgeliehenen Aymen Barkok (25) steht der Kader für die Rückrunde. Nach kicker-Informationen plant Hertha BSC keine weiteren Winter-Zugänge.

Auch am Mittwochnachmittag führte Fabian Reeses Weg auf den Schenckendorffplatz - zum individuellen Training. Herthas Top-Spieler, der zuletzt am 9. Dezember im Einsatz war und danach von einer Coronavirus-Infektion und deren Folgen matt gesetzt wurde, steigert seit Tagen kontinuierlich seine Belastung. Sollte es keine Rückschläge geben, könnte der Linksaußen zu Beginn der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.

Reeses Genesung nach mehrwöchigem Sportverbot ist ein wichtiger Faktor für die Planung beim Bundesliga-Absteiger: Wäre er noch länger ausgefallen, hätte Hertha umgedacht - und sich konkret mit einem weiteren Winter-Zugang für die Offensive befasst. Das ist nach aktuellem Stand nicht nötig. Nach kicker-Informationen haben sich die Verantwortlichen beim Zweitliga-Achten deshalb intern inzwischen darauf verständigt, nach Mittelfeldspieler Aymen Barkok, der am Sonntag gegen Düsseldorf (2:2) debütiert hatte, in dieser Januar-Transferperiode keinen weiteren Spieler zu verpflichten.

Dass der Konkurrenzkampf derzeit dennoch größer wird, hat mit jenen Profis zu tun, die nach teilweise sehr langen Ausfallzeiten zurück im Kader sind. Palko Dardai, der sich Mitte September eine Syndesmoseverletzung zugezogen hatte und im Winter-Camp in La Manga (Spanien) durch einen Infekt zurückgeworfen worden war, gab gegen Düsseldorf in der Schlussphase sein Comeback. Er erweitert sowohl auf den Flügeln als auch im offensiven Mittelfeld den personellen Spielraum.

Ibrahim Maza, der sich nach starken Eindrücken im ersten Teil der Saisonvorbereitung im Juli im Testspiel gegen RWD Molenbeek (2:1) schwer am Meniskus verletzt hatte, ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Der Stürmer könnte im aktuellen 4-2-3-1 sowohl die Rolle hinter Stoßstürmer Haris Tabakovic besetzen als auch eine weitere Alternative für den linken Flügel darstellen. Er soll zeitnah wieder Einsätze erhalten, zunächst mutmaßlich in der U 23.

Auch Allrounder Jeremy Dudziak, der sich im September den Mittelfuß gebrochen hatte, trainiert wieder komplett mit dem Team, hat allerdings am operierten Fuß temporär noch Schmerzen. Und nicht zu vergessen: Florian Niederlechner, der in seinen vergangenen fünf Liga-Einsätzen sechs Tore schoss, fehlt am Samstag in Wiesbaden letztmals rotgesperrt und greift danach wieder ein.

Scherhant ist in Form

Der Gedanke, sich im Winter auf dem rechten Flügel womöglich noch zu verstärken, ist einstweilen passé. Neben Rückkehrer Palko Dardai hat Coach Pal Dardai dort Marten Winkler (aktuell leichte Knieprobleme), Gustav Christensen und Nader El-Jindaoui zur Verfügung. Und wenn Reese wieder links wirbelt, wird auch Scherhant, der aktuell links startet, zur Option für den rechten Flügel. Das Sturmtalent zeigte zuletzt aufsteigende Form und war sowohl gegen Düsseldorf als auch zuvor bei der Generalprobe gegen die Glasgow Rangers (1:0) einer der stärksten Berliner.

Bei Nsona ist eine Leihe geplant

Während die Einkaufsliste abgearbeitet ist, besteht auf der Abgangsseite noch Handlungsbedarf. Für Linksaußen Kelian Nsona und Linksverteidiger Anderson Lucoqui, die beide ohne Chance sind, wird mit Hochdruck nach einer Lösung gesucht. Bei Nsona (Vertrag bis 2026) ist eine Leihe geplant. Lucoqui, der im Sommer 2023 aus Mainz kam und nur für ein Jahr in Berlin unterschrieb, soll und will sich grundsätzlich neu orientieren. Vor einer Woche hatte Hertha bereits Myziane Maolida nach Schottland zu Hibernian FC verliehen. Am Mittwochabend gab Maolida bei der 0:3-Niederlage gegen die Glasgow Rangers im Easter Road Stadium in Edinburgh sein 58-minütiges Debüt für den Sechsten der Scottish Premiership.