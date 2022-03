Hertha reist ohne Schwolow nach Gladbach

Der Liga-Sechzehnte Hertha BSC geht nach kicker-Informationen ohne seinen bisherigen Stammkeeper Alexander Schwolow ins Schlüsselspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend.

In der Pressekonferenz am Donnerstag hatte Hertha-Coach Tayfun Korkut gesagt: "Wir haben für das Spiel drei Torhüter zur Verfügung. Letztendlich werde ich relativ spät und kurzfristig entscheiden, wer zwischen den Pfosten steht." Alexander Schwolow wird es dem Vernehmen nach nicht sein. Herthas bisherige Nummer eins hatte die vergangenen beiden Spiele in Freiburg (0:3) und gegen Frankfurt (1:4) wegen einer Coronavirus-Infektion verpasst. Der 29-Jährige war in dieser Woche ins Training zurückgekehrt, ist aber nach kicker-Informationen nicht zum Krisen-Duell in Gladbach mitgereist.

Schwolow stand nach einigen schwächeren Partien bereits im Januar vor der Ablösung im Berliner Tor, behielt aber damals zunächst seinen Platz, weil mit dem dänischen Sommer-Neuzugang Oliver Christensen die etatmäßige Nummer zwei mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel. Ohne Schwolow und Christensen kam der 20-jährige Marcel Lotka vor zwei Wochen in Freiburg zu seinem Bundesliga-Debüt und lieferte eine gute Premiere ab. Gegen Frankfurt, bei seinem zweiten Einsatz, patzte Lotka vor dem zwischenzeitlichen 0:3, als er ohne Not aus dem Kasten kam und den Ball in die Füße von Torschütze Jesper Lindström spielte.

Der im Ruhrgebiet aufgewachsene polnische U-21-Nationalspieler wechselt nach dieser Saison ablösefrei zur U23 von Borussia Dortmund. In Gladbach winkt Lotka sein dritter Bundesliga-Einsatz - falls Korkut, der nach der Gegentorflut der vergangenen Wochen mit der Umstellung von der Vierer- auf eine Fünferkette liebäugelt, nicht doch noch auf Christensen umschwenkt.