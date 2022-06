Hertha-Präsident: Windhorst verzichtet auf eigenen Kandidaten

Der Kampf um die Nachfolge von Werner Gegenbauer läuft hinter den Berliner Kulissen auf Hochtouren. Jetzt ist klar: Investor Lars Windhorst will keinen eigenen Kandidaten für die Wahl des neuen Hertha-Präsidenten ins Rennen schicken.

"Der Gesellschafter Windhorst wird keinen eigenen Kandidaten aufstellen", sagte Andreas Fritzenkötter, der Sprecher von Windhorsts Tennor-Holding, dem kicker am Mittwoch.

Hinter den Kulissen hatten viele bis zuletzt erwartet, dass Windhorst, der seit 2019 Hertha-Mitglied ist, womöglich einen eigenen Personalvorschlag für das vakante Amt forcieren könnte. Das ist jetzt dem Vernehmen nach vom Tisch.

Bislang gibt es fünf Bewerber für die Nachfolge Gegenbauers, der nach 14 Jahren im Amt am Tag nach dem Relegationsrückspiel beim Hamburger SV (2:0) und Herthas Rettung zurückgetreten war. Neben dem langjährigen Präsidiumsmitglied Ingmar Pering, der eher nicht für einen glaubwürdigen Neuanfang steht, gehen auch Frank Steffel, Kay Bernstein, Michael Baumgärtner und Marvin Brumme ins Rennen. Weitere Bewerbungen sind bis eine Woche vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni möglich.

"Wir bewerten die einzelnen Kandidaten nicht"

Steffels Nominierung hatte Herthas neuer Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Brüggemann initiiert. Der Boss des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin war am Montag vom Hertha-Aufsichtsrat einstimmig als Wunschkandidat bestätigt worden - zum Wohlgefallen von Windhorst.

"Wir bewerten die einzelnen Kandidaten nicht", so Fritzenkötter. "Aber Herr Windhorst begrüßt sehr die Einstimmigkeit des Aufsichtsrates bei der Nominierung von Frank Steffel. Dies ist aus seiner Sicht ein richtiges und starkes Signal für Gemeinsamkeit und Neuanfang bei Hertha."

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni sollen der neue Präsident, dessen Vize und drei Beisitzer gewählt werden. Aktuell ist das Präsidium mit nur vier Mitgliedern stark dezimiert. Windhorst, der seit 2019 mit der Tennor-Tochter Peil Investment B.V. in mehreren Schritten insgesamt 64,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA erworben hat, wird nach Fritzenkötters Worten am 26. Juni wie bereits bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung am 29. Mai vor Ort sein: "Herr Windhorst wird an der Mitgliederversammlung teilnehmen und als Mitglied selbstverständlich abstimmen."

