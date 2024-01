Hertha-Präsident Bernstein im Alter von 43 Jahren gestorben

Hertha BSC trauert um Präsident Kay Bernstein, der unerwartet gestorben ist.

Zweitligist Hertha BSC hat am Dienstag den Tod seines Präsidenten Kay Bernstein bekanntgegeben. Er wurde nur 43 Jahre alt.

"Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren", heißt es in einer Mitteilung des Hauptstadtklubs.

Der frühere Hertha-Ultra Bernstein war im Sommer 2022 überraschend zum Präsidenten des Berliner Klubs gewählt worden. Er trat die Nachfolge von Werner Gegenbauer an und stand als das Gesicht eines Neuanfangs. Er suchte den Diskurs, war um das Image des "nahbaren" Präsidenten bemüht und wollte Wert auf den Blickwinkel der Fans legen.