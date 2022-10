Hertha ohne Jovetic gegen die Bayern

Stevan Jovetic musste in Bremen schon nach etwas mehr als einer halben Stunde vom Platz. Der Hertha-Stürmer fällt mit einer Muskelverletzung gegen die Bayern aus.

Beim 0:1 in Bremen hatte Jovetic am vergangenen Freitag in der 32. Minute bereits Feierabend. Der Montenegriner humpelte zur Außenlinie und wurde durch Jean-Paul Boetius ersetzt.

Am Montag hatte der Hauptstadtklub dann die Gewissheit, dass Jovetic mit einer leichten Zerrung am Hüftbeuger ausfällt. Das Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am nächsten Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 32-Jährige verpassen.

Zudem fehlte Herthas Trainer Sandro Schwarz am Montag auch noch Defensivspieler Marton Dardai, der weiterhin an einer Schienbeinentzündung laboriert.

Wie Schwarz den definitiven Ausfall von Jovetic, der in der laufenden Spielzeit bisher in acht Bundesligaspielen einen Treffer erzielte, zwei weitere auflegte und auf einen kicker-Notenschnitt von 3,5 kommt, kompensieren will, ist noch unklar. Möglich wäre eine Änderung der jüngsten taktischen Grundordnung (4-4-2).

bst, Andreas Hunzinger