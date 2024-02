Hertha-Matchwinner Reese: "Zumindest hat es mit dem Sieg geklappt"

Nach dem befreienden Dreier in Fürth hat Hertha BSC gegen Magdeburg nachgelegt. Mit der Art und Weise des knappen Erfolges in Überzahl war man in der Hauptstadt jedoch nur bedingt zufrieden.

"Sehr wild" lautete die erste Einschätzung Fabian Reeses zu den Rahmenbedingungen des 3:2-Sieges der Hertha gegen den 1. FC Magdeburg am Freitagabend. Zwar war die Partie im Olympiastadion in Sachen Trefferquote nicht an das irrwitzige 4:6 aus Berliner Sicht im Hinspiel herangekommen, doch hob sich dafür durch andere Aspekte ab.

Reese lobt das Berliner Zusammenspiel

Über allem stand die kuriose, weil vorgezogene Halbzeitpause, die einen fliegenden Seitenwechsel zur Folge hatte. Auch für Reese eine noch nie da gewesene Situation, in der er durchaus in Richtung eines Spielabbruchs grübelte. Doch weil Florian Exner sich mit den Kapitänen beider Mannschaften absprach und eine wohl den wenigsten bekannte Regel Anwendung fand, konnte die Partie verhältnismäßig unglimpflich fortgesetzt und Reese zum Matchwinner werden.

Das zwischenzeitliche 1:1 nach selbst herausgeholtem Elfmeter erzielt, traf Reese auch zum entscheidenden 3:2, wollte seine Rolle gegenüber Sky aber nicht an die große Glocke hängen. "Das ganze Team macht es mit leicht, dass ich ihm helfen kann", so der Sommerneuzugang, der auch Trainer Pal Dardai lobte: "Das Team sucht mich, der Trainer gibt mir die Freiheiten, das ist ein Zusammenspiel." Eines, das "heute gut geklappt" hätte und natürlich "umso mehr Spaß" mache, wenn man gewinne.

Hertha fehlt die Konsequenz

Dass dieser erfreuliche Zusatzfaktor in der Nachbetrachtung des Flügelstürmers zum Tragen kam, hatte allerdings bis zur letzten Sekunde auf der Kippe gestanden - obwohl die Gäste bereits nach gut 30 Minuten in Unterzahl geraten waren. "Es muss unser Anspruch in Überzahl sein, das Spiel zu dominieren und es nicht mehr so spannend werden zu lassen", monierte Reese. "Wir müssen konsequenter sein, um die Spiele früher zuzumachen und sie zu entscheiden", konkretisierte der 26-Jährige hinsichtlich der zahlreichen unzureichend ausgespielten Konterchancen, und kritisierte auch das Abwehrverhalten gegen den dezimierten Gegner vor dem Eckball zum 2:2: "Defensiv waren wir bei dem Gegentor zu anfällig. Wir haben uns bei einem Freistoß überrumpeln lassen."

Die Versäumnisse der Gastgeber in der Offensive waren es auch, die Coach Dardai nach Abpfiff umtrieben. "Wir haben so viele Umschaltaktionen und Überzahlaktionen und machen kein Tor. Bei Kontern haben wir immer wieder dumme Entscheidungen getroffen", fasste der Ungar zusammen und erkannte darin ein größeres Manko: "Die ganze Saison fehlt uns dieser letzte Pass, die letzte Konsequenz."

Es gibt also durchaus Verbesserungspotenzial und -bedarf in Berlin. Und dennoch Grund zum Optimismus. "Sechs Punkte hintereinander, vier Punkte mehr als in der Hinrunde", fasste Dardai die jüngste Bilanz zusammen, durch die Hertha zumindest weiterhin nach oben schielen darf. Gut möglich, dass sich dieser Blick intensiviert, wenn Reese und Co. in Sachen Konsequenz den nächsten Schritt gehen.