Hertha macht Rölke zum Profi

Hertha BSC hat Oliver Rölke (19) mit einem Profivertrag augestattet. Wie der Zweitligist mitteilte, unterschrieb der Angreifer ein Arbeitspapier bis 2027. Rölke machte in der abgelaufenen Saison in Herthas U 19 auf sich aufmerksam, traf in 18 Pflichtspielen stolze 20-mal. In der kommenden Saison soll er hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Berliner auflaufen, für die er schon in abgelaufenen Saison sechs Spiele absolvierte.