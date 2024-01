Hertha leiht Barkok aus

Auf der Suche nach einer Winter-Verstärkung ist Hertha BSC in Mainz fündig geworden. Die Berliner, die am Sonntag zu Hause gegen Düsseldorf in die Rückrunde starten, haben Aymen Barkok bis Saisonende ausgeliehen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kommt auf bislang 109 Bundesligapartien, spielte unter dem neuen FSV-Trainer Jan Siewert zuletzt aber nur sporadisch.