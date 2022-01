Hertha lässt Jastrzembski ablösefrei ziehen

Dennis Jastrzembski (21) verlässt Hertha BSC nach über sechs Jahren und wechselt nach Polen. Die Hauptstädter erhalten keine Ablöse für den Angreifer.

Fredi Bobic machte zum Abschied reinen Tisch. "Für einen Spieler in seinem Alter ist Spielzeit für die Entwicklung das Wichtigste", ließ sich der Geschäftsführer am Dienstag zitieren. "Die Aussicht darauf war aber bei uns nicht gegeben, daher sind wir seinem Wunsch nach einem Wechsel nachgekommen."

Nach sechseinhalb Jahren im Verein wechselt Jastrzembski (acht Spiele für die deutsche U-19-Nationalmannschaft) nun also ablösefrei zu Slask Breslau in die erste polnische Liga. Mit Hertha war der Angreifer 2018 noch A-Jugend-Meister geworden, bei acht Bundesliga-Einsätzen in der laufenden Saison allerdings siebenmal nur eingewechselt worden.

Am Ende standen - nach Leihen zu Paderborn und Mannheim - 16 Einsätze für die erste Mannschaft in Liga und Pokal zu Buche, bei denen der 21-Jährige zwei Vorlagen beisteuerte. Jastrzembskis neuer Arbeitgeber Slask, bei dem er bis Sommer 2025 unterzeichnete, belegt in der Ekstraklasa momentan Rang 10.