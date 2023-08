Hertha: Kauermann neuer Leiter Sanierung

Ungewöhnliche Personalie bei Hertha BSC: Nur ein Jahr nach seiner Wahl ins Präsidium des Klubs scheidet Tim Kauermann (38) aus dem Gremium aus - und amtiert ab sofort als Leiter Sanierung innerhalb der KGaA.

Seit Monaten steuert ein Sanierungsstab aus externen und internen Fachleuten die Konsolidierung des finanziell schwer angeschlagenen Hauptstadt-Klubs. Mitte Juli wurde bekannt, dass Dr. Wolfram Simon-Schröter, promovierter Ökonom und Geschäftsführer der Zeitfracht-Gruppe, den Sanierungsstab leitet.

Jetzt gibt es innerhalb des Vereins die nächste personelle Weichenstellung, um bei der Restrukturierung noch effizienter zu agieren: Der im Juni 2022 ins Präsidium gewählte Tim Kauermann scheidet nach nur 13 Monaten schon wieder aus dem Gremium aus und kümmert sich ab sofort in der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) als Leiter Sanierung um die weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes.

Kauermann "die perfekte Lösung"

"Ich freue mich sehr über diese Lösung und danke Tim Kauermann, dass er diese verantwortungsvolle Position übernimmt", erklärt Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich."Es ist wichtig, dass wir einen kompetenten Herthaner, der unsere Abläufe und die handelnden Personen kennt, mit der internen Betreuung der weiteren Sanierungsschritte beauftragen. Er ist die perfekte Lösung. Zusammen mit Wolfram Simon-Schröter, der mit seiner jahrelangen Sanierungs-Erfahrung dankenswerterweise die Grundlagen für einen erfolgreichen Sanierungsprozess gelegt hat und weiterhin als Berater die Themen begleiten wird, sind wir in dieser wichtigen Frage jetzt sehr gut aufgestellt."

Hertha-Präsident Kay Bernstein sagte auf der Website des Zweitligisten, das Präsidium verliere in Kauermann "ein hoch engagiertes Mitglied - das tut weh, denn Tims Verdienste - zum Beispiel beim Aufbau des Frauenfußball-Bereichs - sind enorm. Aber wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Deshalb widmet sich Tim jetzt vollumfänglich einer neuen Herausforderung. Das finanzielle Wohl unserer Alten Dame ist überlebenswichtig - und ich weiß diese Mammutaufgabe bei ihm und Wolfram und natürlich Tom in besten Händen."

Kauermann studierte Business und Management mit Schwerpunkt Finanzen in Boston und London (Abschluss First Class), ist seit 2012 unternehmerisch tätig und gilt als exzellent vernetzt. Sein Vater Dr. Karl Kauermann, einst Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank, war bis März Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hertha-KG.

Kauermann arbeitet pro bono

Kauermann senior war in jüngeren Jahren passionierter Zehnkämpfer, Kraft und Ausdauer benötigt jetzt auch sein Sohn. Herthas Sanierung gilt als XXL-Aufgabe. Tim Kauermann, der nach Klubangaben bis Jahresende pro bono arbeitet, setzt sich ein klares Ziel: "Ich trete an mit der Maßgabe, meine neu geschaffene Position durch eine effektive Sanierung innerhalb von einem Jahr wieder überflüssig zu machen."

Wie kritisch die Situation des seit Jahren über seine Verhältnisse wirtschaftenden Klubs ist, hatte zuletzt Simon-Schröter in einem kicker-Interview deutlich gemacht: "Es gab viele Dinge in der Vergangenheit, bei denen Budget und Budgettreue keine so große Rolle gespielt haben. Dauerhaft kann es sich Hertha einfach nicht leisten, mit dem Geld von anderen zu leben. Was wir vorgefunden haben, war hochdefizitär."

Hertha "noch auf dem Weg zur Intensivstation"

Präsident Bernstein und Geschäftsführer Herrich hatten den Klub, der seit Wochen massiv Personal abbaut, zuletzt auf der Intensivstation verortet, Simon-Schröter noch nicht mal dort: "Eigentlich sind wir sogar noch auf dem Weg zur Intensivstation: zwischen Straße, Krankenwagen und Notaufnahme." Das Präsidium des Zweitligisten ist auch nach Kauermanns Ausscheiden handlungsfähig. Bei der anstehenden Mitgliederversammlung am 15. Oktober sollen zwei bis vier Präsidiumsmitglieder nachgewählt werden.