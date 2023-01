Hertha-Kapitän Plattenhardt wieder an Bord

Noch ohne den designierten Neuzugang Florian Niederlechner, aber mit Kapitän Marvin Plattenhardt hat Hertha BSC am Dienstag die Vorbereitung auf das wichtige Spiel am Samstag beim VfL Bochum aufgenommen.

Von Jetlag war in der ersten Übungseinheit nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Florida nichts zu sehen. Munter und konzentriert zeigten sich die Herthas Profis am Dienstagvormittag auf dem Schenckendorffplatz - beim Start in eine Woche, die mit dem Duell beim Tabellen-Siebzehnten VfL Bochum am Samstag gleich eine wichtige Prüfung bereithält.

"Gegnerspezifisch" will Trainer Sandro Schwarz in dieser Woche arbeiten: "Was brauchen wir gegen Bochum im Anlaufverhalten? Was brauchen wir in eigenem Ballbesitz? Das und dazu Abschlüsse und Standardsituationen - das werden die Schwerpunkte bis zum Samstag sein."

Standardspezialist Marvin Plattenhardt mischte am Dienstag wieder mit. Weil sein Corona-Impfstatus nicht für eine Einreise in die USA ausgereicht hatte, verpasste der Kapitän das elftägige Camp in der IMG Academy in Bradenton und trainierte im Regionalliga-Team mit. "Er war nicht ganz im Rhythmus bei der U 23, weil er zwischendurch einen Infekt hatte", sagte Schwarz nach der Einheit am Dienstag. "Es ist gut, dass er wieder bei uns in der Gruppe ist. Jetzt schauen wir mal, wie es sich die nächsten Tage entwickelt."

Plattenhardt oder Mittelstädt?

Die spannende Frage mit Blick aufs Bochum-Spiel: Nimmt Schwarz den Kapitän, dessen zum 30. Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert werden soll, aus der Startelf - oder opfert er hinten links Maximilian Mittelstädt, mit dem der Klub den auslaufenden Vertrag verlängern will und möglicherweise bereits in den kommenden Tagen eine Einigung erzielt?

Noch nicht dabei war am Dienstag Florian Niederlechner (Augsburg), der mit seinem Berater Ingo Haspel am Montag nach Berlin gereist war, um den Medizincheck zu absolvieren. Viele Worte über seinen neuen Stürmer (Vertrag bis 2025), der den Konkurrenzkampf in vorderster Linie verschärfen soll, wollte Schwarz am Dienstagmittag noch nicht verlieren. "Lasst uns schauen, wann er auf dem Trainingsplatz steht", erklärte der Coach, der "total zufrieden" mit der Personalie ist, "wenn sie endgültig ist".

Ist sie in Kürze. Niederlechner wird schon am Samstag in Bochum - falls es seine zuletzt aufgetretene Muskelverhärtung im Oberschenkel zulässt - nach Lage der Dinge im Berliner Kader stehen. Dann will Hertha nach dem gelungenen Vorjahresausklang gegen den 1. FC Köln (2:0) und der langen Liga-Pause den Grundstein für den erhofften Aufschwung legen. "Es ist wichtig, am Samstag sofort auf Betriebstemperatur zu kommen", sagte Schwarz, der in Bochum "eine hitzige Atmosphäre erwartet". Die Arbeit im Trainingslager und der Zustand seines Teams machen ihm Mut: "Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust. Die Mannschaft ist bereit."