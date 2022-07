"Hertha ist der Klub, der mich am meisten wollte": Kanga unterschreibt bis 2026

Mittelstürmer Wilfried Kanga soll bei Hertha BSC ab sofort zuverlässig für Tore sorgen. Und dafür will sich der 24-jährige französisch-ivorische Angreifer nach seiner vorherigen Station Young Boys Bern "weiterentwickeln".

Meldet sich ab sofort am Telefon als Profi von Hertha BSC: Wilfried Kanga. IMAGO/Pius Koller

Am Freitagabend stand der Deal schon kurz vor dem Abschluss. Wilfried Kanga, der von den Verantwortlichen von Hertha BSC letztlich den Vorzug vor seinem letztlich zu teuren Landsmann Ludovic Ajorque (28, Straßburg) bekommen hat, hat sich hier bereits auf dem Weg nach Berlin befunden, um an diesem Samstag den Medizincheck anzutreten - und erfolgreich zu bestehen.

Kurz darauf war die Tinte trocken. Der in Montreuil (Seine-Saint-Denis) nahe an Paris geborene Stürmer hat seine Unterschrift bis zum 30. Juni 2026 gesetzt - und dabei direkt seine Ambitionen unterstrichen: "Hertha ist der Klub, der mich am meisten wollte und mir das Gefühl gab, gebraucht zu werden. Das hier ist ein großer Verein, der mir alle Rahmenbedingungen bietet, um mich weiterzuentwickeln!"

"Größe, körperliche Präsenz, Geschwindigkeit"

Die Freude über die Verpflichtung des 1,89 Meter großen Mannes ist auch auf der anderen Seite groß, wie Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in der offiziellen Mitteilung der Berliner verdeutlicht: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Wilfried Kanga zu einem Herthaner zu machen. Mit seiner Größe, seiner körperlichen Präsenz, seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor bekommen wir einen Stürmer, der sehr gut zu der Art Fußball passt, die wir auf den Platz bringen möchten."

Der Rechtsfuß, der die Rückennummer 18 tragen wird, ist in seiner Jugend zwischen 2010 und 2017 bei Paris Saint-Germain ausgebildet worden. Im Erwachsenenalter ist es über die Stationen SCO Angers (2017-2020) und Kayserispor (2020-2021) letztes Jahr weiter zu den Young Boys Bern gegangen. Hier in der Schweizer Liga hat es Kanga, der weniger als fünf Millionen Euro Ablöse kosten soll, in 33 Einsätzen auf ganze 15 Tore und fünf Assists gebracht.

Diese Qualitäten soll er nun als Zielspieler im 4-3-3 des neuen Trainers Sandro Schwarz in der Hauptstadt für die Alte Dame auf den Platz bringen.