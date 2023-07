Hertha-Investor 777 Partners: Auf der Suche nach frischem Geld

Hertha-Investor 777 Partners ist nach einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg auf der Suche nach frischem Kapital. Die zweite Tranche an den Bundesliga-Absteiger ging nach kicker-Informationen unterdessen termingerecht ein.

Das US-Private-Equity-Unternehmen, das im März bei Hertha eingestiegen war und 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha-KG hält, hatte in der ersten Tranche im März dem Vernehmen nach etwa 27 Millionen Euro an den finanziell schwer angeschlagenen Hauptstadtklub gezahlt und damit mutmaßlich dessen Verbleib im Profifußball gesichert. Vereinbarungsgemäß war Ende Juni die zweite Tranche, deren Höhe etwas unter der März-Tranche liegen soll, fällig - und wurde vom Investor nach kicker-Informationen termingerecht überwiesen.

Gesamtinvest über 100 Millionen Euro

Insgesamt hat das in Miami ansässige Unternehmen Hertha vertraglich ein Gesamtinvest von 100 Millionen Euro zugesichert. Allerdings: Die Juni-Tranche fließt, so heißt es, in den hochdefizitären Klubhaushalt und nichts davon in den aktuell auf Hochtouren laufenden Kader-Umbau. Neben den 100 Millionen Euro, die der Klub über einen Zeitraum von knapp zweieinhalb Jahren erhalten soll, soll 777 Partners an Herthas vorherigen Investor Lars Windhorst und dessen Tennor-Holding etwa 120 Millionen Euro für den Erwerb von dessen Hertha-Anteilen gezahlt haben beziehungsweise gestaffelt zahlen müssen. Vertragskonform soll, berichten informierte Kreise, bislang die Hälfte des Kaufpreises - etwa 60 Millionen Euro - an Windhorst geflossen sein.

777 Partners an etlichen Klubs beteiligt

777 Partners, das ursprünglich aus der Versicherungsbranche kommt und vor allem im Luftfahrtsegment - mit der Beteiligung an Airlines und dem Leasen von Boeings - aktiv ist, investiert seit Jahren im großen Stil im Sportbusiness. Neben Anteilen an der britischen Basketball-Liga BBL und deren Topklub London Lions hält 777 Partners weltweit Beteiligungen an sieben Fußballklubs. Vor Hertha waren die US-Amerikaner bereits beim Europa-League-Seriensieger FC Sevilla (Spanien), CFC Genua (Italien), Vasco da Gama (Brasilien), Standard Lüttich (Belgien), dem französischen Drittligisten Red Star FC Paris sowie Melbourne Victory (Australien) eingestiegen. Zudem hatte 777 Partners im Frühjahr zeitweise einen Einstieg bei Premier-League-Klub FC Everton erwogen, nachdem dessen Mehrheitseigner, der iranische Milliardär Farhad Moshiri, seine Anteile offenbar zum Verkauf angeboten hatte.

Bloomberg-Bericht: Frisches Kapital vom mehr als 200 Millionen Euro gesucht

Am Dienstag berichtete die Wirtschafts-Nachrichtenagentur Bloomberg, dass 777 Partners auf der Suche nach frischem Kapital sei - und dafür die in London ansässige Sportberatungs- und Finanzagentur "Tifosy Capital & Advisory" beauftragt habe. Konkret, so Bloomberg, gehe es um mehr als 200 Millionen Euro (ca. 220 Millionen US-Dollar). Kumuliert soll 777 Partners in den vergangenen Jahren bislang mindestens 900 Millionen Euro für seine Investments in der Fußballsparte aufgewendet haben.