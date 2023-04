Hertha in Not: Sunjic suspendiert, Dardai verletzt, Kempf gesperrt

Von allen Problemzonen in Herthas Mannschaft ist die Innenverteidigung die größte. Im Spiel beim FC Bayern am Sonntag muss Trainer Pal Dardai umbauen.

Abwehrchef Marc Kempf holte sich am Samstag gegen Werder Bremen (2:4) die fünfte Gelbe Karte ab, Nebenmann Marton Dardai war bereits zur Pause wegen Problemen im Adduktorenbereich und im unteren Rücken ausgewechselt worden - und fällt am Sonntag in München aus. Für die schwere Aufgabe beim Meister dürften damit die beiden bislang nicht überzeugenden Sommer-Neuzugänge Agustin Rogel und Filip Uremovic erste Wahl im Abwehrzentrum sein. Uremovic saß gegen Bremen eine Gelb-Sperre ab, eine Woche zuvor war er auf Schalke (2:5) einer von vielen komplett indisponierten Berlinern. Rogel, gegen Bremen zur Halbzeit eingewechselt, verschuldete in Kombination mit Keeper Oliver Christensen das vierte Gegentor.

Beim Training der Profis am Dienstagvormittag waren die Innenverteidiger-Talente Pascal Klemens (18), Joel da Silva Kiala (19) und Peter Matiebel (18) am Start. Speziell Klemens könnte eine realistische Alternative zu Rogel oder Uremovic sein. Der Youngster war bereits im Winter-Trainingslager in Bradenton/Florida dabei, unter Pal Dardais Vorgänger Sandro Schwarz stand der deutsche U-18-Nationalspieler schon gegen Gladbach (4:1) und in Hoffenheim (1:3) im Spieltagskader. Am vergangenen Sonntag hatte der Kapitän von Herthas U 19 für die U23 in der Regionalliga Nordost gegen Luckenwalde (2:0) debütiert.

Sunjic bis auf Weiteres suspendiert

Auch im zentralen Mittelfeld wird die Personaldecke dünn: Suat Serdar fehlt wie Kempf in München gelb-gesperrt, Tolga Cigerci verpasste den Trainingsstart in die neue Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts, der gegen Bremen als Zehner aufgebotene Marco Richter pausierte am Dienstag wegen muskulärer Probleme. Und der am Sonntag nach einem Disput von Dardai mit derben Worten ("Geh' weg! Tschüss! Verpiss dich!") des Trainingsplatzes verwiesene Ivan Sunjic ist nach seiner Disziplinlosigkeit bis auf Weiteres suspendiert worden. Dass Hertha die Kaufoption in Höhe von etwa zwei Millionen Euro für den Kroaten, der im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Berlin kam, nicht ziehen wird, stand intern schon länger fest. Jetzt sieht es danach aus, dass Sunjic bei Hertha bis zum Saisonende gar nicht mehr zum Zug kommen wird.

Als Reaktion auf den Personalengpass beorderte Dardai am Dienstag mit Veit Stange (19) und Mesut Kesik (19, beide defensives Mittelfeld) zwei weitere Talente zu den Profis. Kesik war im Januar nach einem halben Jahr beim türkischen Zweitligisten Göztepe zu Hertha zurückgekehrt. Ohnehin im Training der Profis dabei: Ibrahim Maza (17, hängende Spitze) und Julian Eitschberger (19, Rechtsverteidiger). Bei seiner Vorstellung vor acht Tagen hatte Dardai gesagt: "Ich habe keine Angst davor, junge Spieler in der Situation reinzuschmeißen." Jetzt kommt er womöglich gar nicht drumherum.