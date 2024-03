Christensen kontert Sirch: Hertha II und Lok Leipzig begnügen sich mit Remis

Die U 23 von Hertha BSC und der 1. FC Lok Leipzig trennten sich am Karfreitag in einer an Höhepunkten armen Partie mit einem gerechten 1:1-Remis.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Trotz zahlreicher prominenter Namen in den eigenen Reihen - unter anderem standen Derry Scherhant, Gustav Christensen und Bence Dardai in der Startelf - taten sich die "Hertha-Bubis" in der Anfangsphase schwer und kassierten nach nur sechs Minuten durch den ersten Leipziger Vorstoß das 0:1. Adigo war nicht zu bremsen, legte im richtigen Moment für Sirch quer, der humorlos aus über 20 Metern flach ins linke Eck traf. Ansonsten lieferte aber auch die Loksche nur Magerkost in der Offensive. Auf der Gegenseite saß dann ebenfalls der erste vernünftig vorgetragene Angriff. Hertha konterte gegen aufgerückte Gäste. El-Jindaoui behauptete die Kugel und steckte auf Christensen durch, der Müller zum Ausgleich überwand (37.).

Nach der Halbzeitpause nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf. Ballo hatte im Anschluss an eine Sirch-Ecke den zweiten Leipziger Treffer auf dem Kopf - daneben (49.). Herthas erste Gelegenheit nach der Pause - El-Jindaoui suchte Ben-Hatira, der am langen Pfosten lauerte - klärte Adigo in höchster Not vor dem einschussbereiten Ex-Profi (54.). Ansonsten waren beide Teams deutlich bemühter als noch im ersten Abschnitt, zu gefährlichen Abschlüsse kamen beide jedoch weiterhin nur selten. In der bereits 84. Minute tauchte El-Jindaoui noch einmal vor Müller auf, den Schuss des Angreifers von der Strafraumkante entschärfte der Leipziger Schlussmann aber sicher. Auch in den verbleibenden Minuten passierte vor beiden Toren nicht mehr viel. Es blieb beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.