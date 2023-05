Hertha hofft auf frische Millionen von Vermarkter Sportfive

Hertha BSC arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die Finanzierungslücke für die Saison 2023/24 zu schließen. Ein Baustein könnte dabei eine vorzeitige Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrages mit seinem Vermarkter Sportfive sein.

Der wirtschaftlich stark angeschlagene Bundesligist, der aktuell auch mit mehreren Banken in Gesprächen ist, hat nach kicker-Informationen Kontakt zu Sportfive aufgenommen. Der "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) berichtete zuerst darüber. Bei einer vorzeitigen Ausweitung des 2024 auslaufendes Kontrakts mit dem Vermarkter winkt Hertha ein Signing Fee in Millionenhöhe. Zudem steht im Raum, dass darüber hinaus auch ein Teil der künftigen Erträge vorzeitig fließen könnte. Im Idealfall könnte der Klub, der aktuell um seine Lizenz für die kommende Saison bangt und bis zum 7. Juni die Bedingungen der DFL erfüllen muss, mit dem frischen Sportfive-Geld einen Teil des aktuellen Gaps, den die DFL im Finanzierungsplan für 2023/24 geschlossen sehen will, abdecken.

Der kicker hatte am Montag berichtet, dass Hertha im laufenden Lizenzierungsverfahren für das Geschäftsjahr 2023/24 eine Cashflow-Lücke von 60 Millionen Euro schließen muss. Zwei Drittel dieser Summe betreffen die im November 2018 zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent aufgenommene 40-Millionen-Euro-Nordic-Bond-Anleihe, deren Rückzahlung im November ansteht. Die DFL verlangt vom Klub mehr Sicherheiten, als der in seinem im März eingereichten Lizenzierungsantrag angegeben hatte. Eine Verlängerung der Anleihe ist angesichts der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der verringerten Bonität des Klubs für Hertha inzwischen weitgehend vom Tisch.

Die vom kicker vor einer Woche enthüllte und für die Lizenzerteilung zentrale Frage der Besicherung der Anleihe läuft weiterhin auf eine Bankbürgschaft des neuen Klub-Investors 777 Partners hinaus. Dem Vernehmen nach sollen in den vergangenen Tagen die Klub-Anwälte beim Investor schriftlich auf die Dringlichkeit der von der DFL geforderten 40-Millionen-Euro-Bankbürgschaft hingewiesen haben. In Herthas Chef-Etage gibt man sich weiterhin zuversichtlich, dass das in Miami ansässige Private-Equity-Unternehmen, das seit März 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) hält, die Bankbürgschaft vorlegt.

Herthas Hoffnung: Um das 220-Millionen-Euro-Investment - die an Herthas vorherigen Anteilseigner Lars Windhorst kolportierten gezahlten 120 Millionen Euro plus die im Zuge des Einstiegs bei Hertha vorgenommene Kapitalerhöhung von 100 Millionen Euro - nicht zu gefährden, bewegt sich 777 Partners am Ende inhaltlich und finanziell im erforderlichen Rahmen.

Austausch mit der DFL wegen des Gesellschaftervertrages

Neben dem Bemühen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis zum 30. Juni 2024 nachzuweisen, sind DFL und Klub auch weiterhin wegen des zwischen Hertha und 777 Partners abgeschlossenen Gesellschaftervertrages im Austausch. Auf der Mitgliederversammlung des Bundesliga-Schlusslichts am Sonntag hatte Geschäftsführer Thomas E. Herrich betont: "Wir sagen klar: Diese Agreement ist 50+1-konform. Die DFL sieht es nicht ganz so." Die DFL pocht darauf, dass Inhalte des Vertrages, dessen vereinbartes Investvolumen von 100 Millionen Euro ligenunabhängig gelten soll, neu verhandelt werden.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte am Montag berichtet, dass Hertha bei Geschäften oberhalb von 400.000 Euro laut Vertrag die Zustimmung von 777 Partners einholen müsse. Nach kicker-Informationen steht diese von der DFL monierte Zahl zwar im Vertragswerk, der 400.000-Euro-Passus soll sich aber ausschließlich auf Geschäfte außerhalb der vereinbarten Budgetgrenzen beziehen. Dass Hertha bis zum 7. Juni, wenn alle erforderlichen Nachweise erbracht sein müssen, noch einige Hürden nehmen muss, gilt als unstrittig.

Dass die für den Klub existenziell wichtige Zusammenarbeit mit 777 Partners noch kippen und der US-Investor sich wegen der Hartnäckigkeit der DFL und der Neuverhandlungen aus dem Deal zurückziehen könnte, glaubt bei Hertha aktuell niemand. Bestandteil des Vertrages zwischen Hertha und 777 Partners soll, so berichten informierte Kreise, die sogenannte salvatorische Klausel sein, die jetzt vermutlich greifen wird. Bedeutet: Auch wenn einzelne Bestandteile des ursprünglichen Vertragswerks unwirksam werden oder undurchführbar sein sollten, bleiben die restlichen Bestimmungen des abgeschlossenen Vertrages - und damit auch das vereinbarte Investvolumen von 100 Millionen Euro - davon unberührt und wirksam.