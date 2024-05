Hertha hofft auf 700.000 Euro für Maolida

Nach kicker-Informationen strebt Hibernian Edinburgh eine feste Verpflichtung von Myziane Maolida an. Die Winterleihe des in Paris geborenen Nationalspielers der Komoren zündete in Schottland. In der schottischen Premiership erzielte der Angreifer, der in Berlin bei Trainer Pal Dardai keinen Fuß in die Tür bekam, sieben Tore in 13 Einsätzen. Eine Kaufoption beinhaltet der Leihvertrag nicht, als Ablöse schweben Hertha etwa 700.000 Euro vor. Wichtig auch für die Berliner, Maolidas Gehalt ein Jahr vor Vertragsende 2025 von der Payroll zu bekommen.