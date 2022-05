Hertha: Hilflos. Harmlos. Hoffnungslos?

Die Psyche angeknackst, die Offensive ideen- und harmlos, der Trainer stoisch: Hertha BSC hat beim 0:1 im Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV den nächsten Wirkungstreffer kassiert. Die 2. Liga ist nah.

Felix Magath stand mit Schlusspfiff von der Bank auf, drehte ab und verschwand sofort in den Katakomben. Dass seine Mannschaft nicht in die Ostkurve des Olympiastadions ging, bekam er nicht mit. Als er später damit konfrontiert wurde, sagte Herthas Coach: "Das wundert mich jetzt ein bisschen." Während HSV-Coach Tim Walter sein Team auf dem Rasen im Kreis einschwor, gab es bei Hertha keinen Schulterschluss. Nicht untereinander, nicht mit den Fans. Nur Niklas Stark, der nach sieben Jahren Berlin verlässt, ging nach seinem letzten Hertha-Heimspiel in die Kurve. Sein Trainer bilanzierte einige Minuten später das Geschehen auf seine eigene Art. "Wir haben gespielt wie ein Bundesligist", sagte Magath, "der HSV aber auch." Der erste Teil des Satzes erfüllte den Tatbestand hemmungsloser Beschönigung. Hertha hat nach drei vergebenen Matchbällen auf der Saison-Zielgeraden jetzt auch das Heimspiel der Relegation in den Sand gesetzt. 6:11 Torschüsse, nur 41 Prozent gewonnene Zweikämpfe, eine schlechtere Passquote (71 Prozent, HSV: 77 Prozent), dazu - wie erwartet angesichts der unterschiedlichen Spielanlagen - mit 43 Prozent deutlich weniger Ballbesitz: Zahlen, die Herthas dürftigen Auftritt illustrieren. Nach dem Spiel brachte Sat.1-Experte Stefan Kuntz die Gefühlslage vieler Hertha-Fans auf den Punkt, als er sagte: "Es wird schwer sein, in der Analyse etwas zu finden, woran man sich ein bisschen aufrichten kann." Hertha BSC zwischen Leere und Lehren: Es war wieder einer jener Abende, der Fragen aufwarf und Antworten von schonungsloser Klarheit lieferte.

Knackpunkt Aufstellung: Magath, schon in den Vorwochen mit dem Hang zu Experimenten aufgefallen, nominierte U-19-Angreifer Luca Wollschläger nach zwei Kurzeinsätzen erstmals für die Startelf. Er wollte "einen zweiten, großen Stürmer neben Ishak Belfodil haben, der kopfballstark ist und mit Flanken ins Spiel gebracht werden sollte. Luca ist ein robuster Spieler, der viel arbeitet und die gegnerische Mannschaft beschäftigen sollte." Klappte nicht mal ansatzweise. Die Umstellung vom 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 verpuffte komplett. Wollschläger wirkte überfordert und ohne Bindung, schon nach wenigen Minuten gab es von Magath lautstarke Korrekturen an sein Sturmtandem. "Wir haben vom Gefühl her schon nach vorn gespielt, aber da auch schnell die Bälle verloren", resümierte Stark. "Dann ging es in die andere Richtung." Wollschlägers Nominierung erinnerte an die Berufung von Youngster Julian Eitschberger im April-Derby gegen Union (1:4). Fragwürdig auch: Beim Stand von 0:1 nahm der Coach in Ishak Belfodil seine mit Abstand gefährlichste Offensivkraft vom Platz, während der sichtbar angeschlagene Marvin Plattenhardt durchspielte. Innenverteidiger Linus Gechter, der den nach einem Infekt entkräfteten Stark nach 70 Minuten ablöste, musste wieder auf der Sechs ran - und wirkte nach seiner Einwechslung fahrig. Das ist eins der Kernprobleme dieser Saison: dass immer wieder Spieler nicht auf ihren stärksten Positionen spielen. Kevin-Prince Boateng, von Magath bei den Erfolgen in Augsburg (1:0) und gegen Stuttgart (2:0) als Leader gebracht, spielte keine Minute, obwohl Hertha die Hoheit im Mittelfeld mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher einbüßte. Boatengs Einwechslung habe "das Spiel nicht hergegeben", fand Magath. Vor dem Anpfiff hatte er gesagt: "Er ist konditionell nicht in der Verfassung wie andere Spieler. Er war ein ganz wichtiger Spieler in der Phase, als wir gegen Gegner gespielt haben, die auf unserem Niveau sind."

Knackpunkt Gegentor: Suat Serdar nahm HSV-Torschütze Ludovit Reis bei dessen Lauf in die Tiefe nicht auf, Lucas Tousart reagierte zu spät und konnte die Flanke, die sich ins Tor senkte, auch nicht verhindern. Keeper Oliver Christensen sah unglücklich aus, musste aber angesichts der Position von Reis dort stehen, wo er stand - und konnte in der Folge nicht mehr allzuviel ausrichten. "Es ist bitter, in so einem wichtigen Spiel ein Eiertor zu kassieren", sagte Abwehrspieler Marc Oliver Kempf. "Oliver hat zwei Schüsse aufs Tor bekommen, beim Tor kann er nichts machen. Er hat seinen Job gut gemacht." Auch Magath nahm den Vertreter des verletzten Marcel Lotka (Nasenbeinbruch und leichte Gehirnerschütterung) in Schutz: "Der Torwart hat keinen Fehler gemacht, an ihm lag's nicht." Richtig ist: Das Tor hätte in der Entstehung verhindert werden müssen. "Bei solchen Toren müssen wir alles dagegensetzen, dass so etwas nicht passiert", sagte Stark. Das schaffte Hertha in dem Moment, der das Spiel entschied, nicht. Damit war die Hoffnung von Geschäftsführer Fredi Bobic zunichte, der im Vorfeld des Hinspiels gesagt hatte: "Ich will eine Null hinten haben."

Offensive als Kardinalproblem: Zu wenig Struktur, zu wenig Wucht, zu wenig Mut, zu wenig Tempo, zu wenig Tiefe

Knackpunkt Offensive: Sie ist Herthas Kardinalproblem - schon die ganze Saison. Zu wenig Struktur, zu wenig Wucht, zu wenig Mut, zu wenig Tempo, zu wenig Tiefe: Trotz individuell ordentlicher Besetzung wirken die Angriffsbemühungen oft zusammenhanglos. Die Komplett-Entkernung der Offensiv-Abteilung im Transfersommer 2021 wirkt bis heute nach. Auch deshalb droht der Abstieg. Nach dem 0:1, gestand Magath, habe seine Mannschaft "keine Linie gefunden". Was er nicht sagte: vorher auch nicht. Die Erkenntnis des Trainers: "Wir haben versucht, mit Einzelaktionen den Ausgleich zu erzielen." Abwehrspieler Kempf: "Wir müssen mit Ball ein bisschen mehr Selbstvertrauen zeigen und im letzten Drittel klarer spielen." Auf die Frage, ob seine Mannschaft in der Lage sei, beim Rückspiel in Hamburg die geforderte Offensivpower auf den Platz zu bringen, antwortete Magath: "Wir haben heute schonmal angefangen zu üben - und haben jetzt noch drei Tage Zeit weiterzuüben, um offensiv besser zu werden." Das klang stoisch und sarkastisch zugleich.

Knackpunkt Psyche: Vor dem Anpfiff sagte Boss Bobic mit Blick auf die in den drei vorherigen Spielen verpassten Chancen auf die direkte Rettung: "Dass wir ein paar Matchbälle vergeben haben, ist psychologisch eine schmerzhafte Geschichte." Das war dem Team im Alles-oder-nichts-Spiel anzumerken. Keine breite Brust, wenig Überzeugung, kaum Risikobereitschaft - ein Spiel als Spiegelbild der gesamten Saison. Hertha wollte vor allem keine Fehler machen - und kam nach dem 0:1 endgültig aus dem Tritt. TV-Experte Kuntz: "Nach dem Tor sind die Beine noch schwerer geworden und die Köpfe noch voller. Aber wie soll eine Mannschaft, die drei Trainer hatte, auch irgendwelche Automatismen entwickeln?" Auch Kempf räumte ein: "Nach dem Gegentor hat man ein bisschen gemerkt, dass es an uns genagt hat." Der HSV war zeitweise näher am zweiten Tor als Hertha am Ausgleich. Trotzdem glaubt Kempf weiter an eine intakte Chance: "Wir wissen, dass es nur ein Tor Rückstand ist. Mit einem 0:0 hätten wir auch in Hamburg gewinnen müssen. Es hat sich nicht ganz so viel geändert." Die Frage ist nur, ob diese Mannschaft, die in Serie Nackenschläge kassiert hat und in sich weiterhin nicht sonderlich gefestigt wirkt, tatsächlich nochmal zurückkommt. Sie bräuchte dringend einen Energie-Booster. Ob Magath, der die Pleite fast gleichmütig ertrug, ihr den geben kann? Zweifel sind angebracht. "Der Spiegel" konstatierte am Freitagmorgen: "Dieser Klub hat keine Kraft mehr." Danach sieht es aus.

Knackpunkt Personal: Mittelfeld-Abräumer Santiago Ascacibar saß im Hinspiel seine Gelb-Sperre ab und kehrt am Montag in Hamburg ins Team zurück. Magath thematisierte das Fehlen des Argentiniers bei der Analyse des 0:1 über Gebühr: "Santi ist einer unserer lauf- und zweikampfstärksten Spieler. Er hat uns gefehlt. Sie können sich Spieler nicht backen. Die sind so, wie sie sind. Es gibt Spieler, die sind zweikampfstark wie unser Santi zum Beispiel. Dann haben wir Spieler, die vielleicht nicht zweikampfstark sind. Das kann ich denen ja nicht vorwerfen." Das wirkte als Erklärungsansatz ähnlich dünn wie der harm- und leidenschaftslose Vortrag seiner Mannschaft. Zehn Jahre nach dem Scheitern in der Relegation an Zweitligist Fortuna Düsseldorf stehen die Zeichen bei Hertha BSC erneut auf Abstieg. Es wäre nach 1965, 1980, 1983, 1991, 2010 und 2012 der siebte in Herthas Bundesliga-Historie.