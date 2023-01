Hertha hadert mit sich und dem VAR: "Bin sehr sauer"

Die Vorbereitung lief rund, der Auftakt 2023 alles andere als das: Hertha BSC hat gegen Konkurrent Bochum verloren und steht nun auf einem Abstiegsplatz. Die Schuld suchten die Verantwortlichen bei sich - und dem VAR.

Sandro Schwarz war am Samstag mit seiner Mannschaft nicht zufrieden. picture alliance/dpa

Eigentlich kam Hertha beim 1:3 gegen den VfL Bochum ganz gut ins Spiel, machte Druck - und ging vermeintlich durch ein tolles Tor in Führung (11.). Marco Richter verarbeitete Jean-Paul Boetius‘ Flanke hervorragend und legte mit der Hacke auf Lucas Tousart, der die Kugel in den Winkel jagte.

Doch der Treffer zählte nicht. Was war passiert? In der Szene einige Sekunden zuvor hatte Boetius einen Ball erst hinter der Grundlinie zurück ins Feld gebracht - was das Schiedsrichtergespann um Martin Petersen allerdings nicht ahndete. Die Partie lief zunächst weiter und Saidy Janko eroberte für den VfL Bochum den Ball. Bei seinem ersten Kontakt versprang dem 27-Jährigen das Leder allerdings direkt, Derry Scherhant spritzte dazwischen und leitete das Tor der Berliner ein.

War der Treffer doch regulär? Schwarz ist sich sicher

VAR Daniel Schlager schaltete sich ein und sah in dem Kontakt des Bochumer Rechtsverteidigers keine kontrollierte Aktion, weshalb die Balleroberung Scherhants nicht als neue Spielsituation eingeschätzt und das Tor in der Folge zurückgenommen wurde - eine durchaus diskutable Entscheidung, die auch nach Abpfiff für Gesprächsstoff sorgte. "Er kontrolliert ihn", stellte etwa Maximilian Mittelstädt am "Sky"-Mikrofon fest, Marco Richter analysierte: "Er hätte ihn mit dem ersten Kontakt auch wegschießen können oder besser mitnehmen können."

Auch Trainer Sandro Schwarz war mit der Entscheidung nicht zufrieden, suchte auf dem Feld und auch nach dem Abpfiff das Gespräch mit den Unparteiischen und war sich sicher: "Das Tor hätte gegeben werden müssen."

Richter deutlich: "Wenn wir so auftreten, brauchen wir auch in den nächsten Spielen nicht von Punkten reden"

Unabhängig von der für Hertha unglücklichen Entscheidung gingen die Verantwortlichen vor allem mit der Mannschaftsleistung sehr kritisch um: "Wenn wir so auftreten, brauchen wir auch in den nächsten Spielen nicht von Punkten reden", meinte etwa Richter.

Sein Trainer pflichtete ihm bei: "Ich bin sehr sauer. Vor allem nach dem 0:1-Rückstand, dass wir nicht mehr ins Spiel gefunden haben. Dass wir nicht mehr aggressiv genug waren", so Schwarz, der mit seinem Team die vierte Auswärtsniederlage in Folge hinnehmen, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf vorbeiziehen lassen musste - und auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte.

Die eigentlich recht positive Vorbereitung, sie ist damit nach einem Spieltag schon beinahe wertlos geworden. Zumal die Aufgaben nicht leichter werden: Unter der Woche kommt der VfL Wolfsburg, der im Parallelspiel am Samstag den Tabellenzweiten Freiburg mit 6:0 abwatschte, am kommenden Samstag steht dann das Berliner Stadtderby an - beide Partien finden im Olympiastadion statt.