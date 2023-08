Hertha greift durch: Kanga in die U 23 versetzt

Hertha BSC braucht Tore. Von einem werden sie eher nicht mehr kommen: Wilfried Kanga (25) trainiert nach kicker-Informationen bis auf Weiteres in der U 23.

Im Trainingslager in Zell am See klang Pal Dardai durchaus zuversichtlich. "Mit dem durchtrainierten Körper sieht er besser aus als letztes Jahr, er macht einen ganz anderen Eindruck", sagte Herthas Coach über Wilfried Kanga. "So, wie es aussieht, habe ich jetzt einen fleißigen Kanga. Ich hoffe, dass es so bleibt." Die Hoffnung hielt nicht lange. Beim Zweitliga-Start in Düsseldorf (0:1) fehlte der Franko-Ivorer im Hertha-Kader. Dabei hätte ihn Dardai, der Kanga zuletzt mehr Bereitschaft und Bewegung bescheinigte, nach kicker-Informationen mitgenommen.

Zwei Tage vor dem Spiel allerdings kam es zum Affront: Kanga meldete sich bei Sportdirektor Benjamin Weber und Lizenzspielchef Andreas "Zecke" Neuendorf gewissermaßen dienstuntauglich - mit der Begründung, er fühle sich aktuell "mental nicht in der Lage", für Hertha zu spielen („Bild“ berichtete zuerst). Klubintern herrscht die Auffassung vor, die Weigerung des Stürmers sei beratergesteuert - mit Blick auf einen erhofften Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.

Vertrag bis 2026: Für Kanga liegen aktuell keine Anfragen vor

Das Problem: Für Kanga, der in seinem ersten Hertha-Jahr enttäuschte und in Berlin bis 2026 unter Vertrag steht, liegen aktuell keine Anfragen vor. Anders als bei den Abgangskandidaten Dodi Lukebakio und Suat Serdar, für die es grundsätzlich einen Markt gibt, weckt Kanga wenig Interesse.

Hertha hat derweil durchgegriffen. Der Klub lässt den Angreifer seit Dienstag und bis auf Weiteres in der U 23 trainieren. Sportlich ist die Not im Sturm nach der am Dienstag fix gemachten Verpflichtung des Schweizers Haris Tabakovic (29, zuletzt Austria Wien) kleiner geworden, zumal in Smail Prevljak ein weiterer Neuzugang seinen Fitnessrückstand sukzessive wettmacht. Tabakovic soll am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden bereits im 20er-Kader stehen. Dardai plant mit dem 1,94-Meter-Hünen als Joker. Das Startelf-Mandat im Sturmzentrum dürfte wie schon in Düsseldorf Florian Niederlechner bekommen. Und Kanga bleibt außen vor.