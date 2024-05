Und dann ist Schluss! St. Pauli bleibt weiterhin ungeschlagen in Liga zwei, gewinnt mit 2:1 in Berlin und springt an die Tabellenspitze. Nach Hartels Treffer zum 2:0 schien das Spiel im Olympiastadion bereits entschieden, doch eine Unachtsamkeit der Gäste brachte die Hertha noch einmal zurück. Die Schlussbemühungen Berlins blieben am Ende aber unbelohnt, sodass St. Pauli den dritten Dreier in Serie feiern darf.