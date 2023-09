2:1-Sieg bei Hertha: St. Pauli springt an die Tabellenspitze

Der FC St. Pauli bleibt weiterhin das einzige ungeschlagene Team in Liga zwei. Die Kiez-Kicker schlugen Hertha BSC mit 2:1 und sind neuer Tabellenführer.

Die Hertha im Aufwind, das noch ungeschlagene St. Pauli mit der Chance, durch drei Zähler die Tabellenführung zu erklimmen. Im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend trafen zwei Mannschaften mit weiter ansteigender Formkurve aufeinander.

Dafür setzten weder Herthas Trainer Pal Dardai nach dem 3:2-Sieg gegen Holstein Kiel noch St. Paulis Coach Fabian Hürzeler, der mit seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende Schalke 04 durch einen 3:1-Sieg zurück in die Krise geschossen hatte, auf Veränderungen in ihrer Startaufstellung. St. Pauli-Kapitän Irvine, der wochenlang verletzt gefehlt hatte, musste sich ebenfalls zunächst mit einem Bankplatz begnügen.

Eggestein trifft zur Führung - VAR kassiert Strafstoß ein

In den Startformationen gab es keine Wechsel, auf dem Platz ließ die Torgefahr allerdings auf sich warten. Nachdem sich Hartel in Spielminute zehn vorsichtig angenähert hatte, brachte Eggestein die Gäste mit der ersten gefährlichen Aktion direkt in Front. Der Stürmer kam nach schöner Saad-Vorarbeit zum Abschluss, den Ernst aber noch parierte. Dennoch blieb Eggestein dran und versenkte den Ball in den Maschen - 1:0 für die Gäste (25.).

Die Hausherren brauchten nach diesem Rückschlag etwas, trauten sich dann aber auch etwas mehr nach vorne. Prevljaks Kopfball landete jedoch nur bei Vasilj (31.). Wenig später wurde es dann hektisch im Olympiastadion: Nach einem Eckball landete die Kugel über Umwege bei Smith, der von Bouchalakis am Schienbein getroffen wurde - vermeintlich Elfmeter für St. Pauli (35.). Zum Schock für Coach Fabian Hürzeler wurde dieser Strafstoß nach VAR-Überprüfung doch zurückgenommen (37.).

Hartel erhöht per Kopf

So ging es mit dem 1:0 in die Pause, im zweiten Durchgang wollte St. Pauli noch einen draufsetzen. Keine fünf Minuten waren in den zweiten 45 Minuten gespielt, da probierte sich Saad nach einer Hacken-Ablage von Eggestein, doch sein Schuss flog am Tor vorbei (49.). Wenig später probierte es der Stürmer dann aus der Distanz selbst, verpasste aber ebenfalls den zweiten Treffer (65.).

Diesen sollte wenig später der Mann der Stunde bringen. Hartel, der zuletzt gegen Kiel und Schalke getroffen hatte, traf erst nach einer Albers-Flanke per Kopf die Latte, direkt im Anschluss nickte der Mittelfeldspieler eine Afolayan-Hereingabe in die Maschen (74.).

Scherhant bringt Hertha noch einmal ran

Schluss war da allerdings noch nicht, Berlin musste sich kurz schütteln, kam mit mehreren frischen Offensivkräften dann noch einmal. Reese scheiterte aus der zweiten Reihe zunächst noch an Vasilj (78.), der eingewechselte Scherhant brachte dann den Anschluss. Nach einem Fehler von Irvine im Aufbau bediente Bouchalakis den jungen Stürmer, der sicher zum 1:2 einnetzte (83.).

In den Schlussminuten warfen die Berliner noch einmal alles nach vorne, diese letzten Bemühungen blieben aber ohne Krönung. So stand der nächste Sieg für die Kiez-Kicker, die als einziges Team der Liga weiter ungeschlagen sind und zudem von der Tabellenspitze grüßen. Die Hertha musste hingegen die fünfte Saisonniederlage einstecken.

Am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) gastieren die Berliner zum Absteigerduell beim FC Schalke 04. Der FC St. Pauli ist bereits am Samstag (20.30 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg im Einsatz.