Kanga und Tousart treffen: Hertha holt bei Generalprobe 0:2 auf

Hertha BSC hat ein letztes Testspiel vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag in einer Woche bestritten. Gegen den den kolumbianischen Millonarios FC aus Bogota holte der Hauptstadt-Klub ein 0:2 auf.

Das Spiel fand im Osceola County Stadium in Flordia statt, wo sich Hertha momentan auf die restliche Saison in der Bundesliga vorbereitet. Den besseren Start in die Partie vor 1540 Zuschauern erwischten die Südamerikaner: David Silva ließ Hertha-Keeper Oliver Christensen nach einem abgefälschten Freistoß keine Chance - 1:0 (9.).

Nach rund 30 Minuten hatten auch die Berliner ihre erste Chance: Derry Scherhant, der an der Seite von Kevin-Prince Boateng und Marco Richter in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Wilfried Kanga gestartet war, setzte mit einem Fallrückzieher das erste richtige Highlight aus Berliner Sicht (34., drüber). Nach weiteren Chancen für beide Seiten ging es mit dem knappen Vorsprung für den Millonarios FC in die Pause.

Nach Wiederbeginn war es wieder der 15-malige Meister Kolumbiens, der den besseren Start fand und schnell traf: Luis Carlos Ruiz überlupfte Christensen aus spitzem Winkel zum 2:0 (53.).

Hertha kommt zurück - Richter hat den Sieg auf dem Fuß

Berlin bekam aber die rasche Möglichkeit zur Antwort: Marc Kempf, der mit Jonjoe Kenny, Agustin Rogel und Maximilian Mittelstädt die Defensivkette bildete, wurde im Strafraum gefoult. Kanga verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:2-Anschluss (56.) und hätte um ein Haar im direkten Anschluss den Doppelpack geschnürt, scheiterte aber am gegnerischen Torhüter (58.).

Die Bemühungen des Bundesligisten in einer intensiv geführten Partie wurden aber belohnt: Nach perfektem Zuspiel von Boateng markierte Lucas Tousart den Ausgleich (69.). Im weiteren Spielverlauf hatten beide Seiten weitere Möglichkeiten, die beste ließ Richter aus: Der 25-Jährige scheiterte in der Schlussphase am Pfosten. Am Ende blieb es beim 2:2.

"Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen, haben uns aber von den Ballbesitzphasen des Gegners beeindrucken lassen", wird Hertha-Coach Sandro Schwarz auf der Klub-Website zitiert. "In der zweiten Hälfte haben wir dann trotz des zweiten Gegentreffers voll aufs Gaspedal gedrückt und hätten das Spiel hintenraus noch komplett drehen können."