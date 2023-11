Und dann geht es gleich in die Pause. In einer munteren ersten Halbzeit im Olympiastadion hatten die Berliner etwas mehr vom Spiel, die Mainzer jedoch in Person von Barreiro, der die Latte traf, die beste Chance - bis zur letzten Aktion, als Reese den Zweitligisten per Strafstoß in Führung brachte.