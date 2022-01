Hertha gegen Köln ohne Sturm-Duo Jovetic und Belfodil

Hertha BSC muss im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) gegen den 1. FC Köln auf sein zuletzt bewährtes Sturmduo Stevan Jovetic und Ishak Belfodil verzichten. Zudem steht der Abgang von Krzysztof Piatek bevor.

Jovetic, der sich beim 0:4 in Mainz am 14. Dezember eine Wadenblessur zugezogen hatte, wird für das Duell mit den Kölnern nicht rechtzeitig fit werden, gab Hertha am Freitagmittag bekannt. Belfodil wiederum, der sich unter Trainer Tayfun Korkut als Mittelstürmer Nummer 1 etabliert hatte, ist dagegen der nächste positive Corona-Fall bei den Berlinern. Der 29 Jahre alte Algerier befindet sich nun in häuslicher Isolation.

Ebenso wie die am Mittwoch als positiv getestet vermeldeten Santiago Ascacibar und Lucas Tousart, bei denen ein Mitwirken gegen Köln laut Klubangaben nicht wahrscheinlich, aber auch noch nicht ganz ausgeschlossen ist. Dagegen ist neben Kapitän Dedryck Boyata und Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik mittlerweile auch Winter-Zugang Fredrik Björkan freigetestet und kann ins Training einsteigen.

Bobic bestätigt: Piatek bereits in Florenz

Nicht mehr bei Hertha trainieren wird dagegen Krzysztof Piatek. Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic bestätigte im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag, dass der polnische Nationalstürmer zum Medizincheck in Florenz weilt.

Piatek sei bei der AC Florenz "kurz davor, einen Vertrag zu unterschreiben", so Bobic, "Krzysztof hat sich dafür entschieden, für uns ist das in Ordnung so." Der ehemalige Nationalstürmer ließ - auch mit Verweis auf die durch fehlende Zuschauereinnahmen im Januar entstehenden Verluste - anklingen, dass Hertha für Piatek wohl keinen Ersatz verpflichten wird. "Das ist nicht geplant."