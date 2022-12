Bobic: "Wir sind ein Traditionsklub, dem Bewegung gut tut"

Hertha BSC geht mit dem Gefühl eines Sieges in die Weihnachtspause. Chidera Ejuke sorgte am Mittwoch für den 1:0-Testspielsieg gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig.

Linksaußen Ejuke setzte sich auf dem Hanns-Braun-Platz nach einer Flanke des eingewechselten Nader El-Jindaoui in der Mitte durch und traf nach einer Stunde flach ins rechte Eck zum Sieg. Der Nigerianer hatte schon vor der Pause eine aussichtsreiche Chance (42.), traf aber ebensowenig wie Lucas Tousart (43.) und Derry Scherhant (44.). Zuvor waren bereits Deyovaisio Zeefuik (5.), Scherhant (18.) und Dodi Lukebakio (23.) an Braunschweigs Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann nicht vorbeigekommen. Auf der Gegenseite wurde Lion Lauberbach im letzten Moment zur Ecke geblockt (12.). Nach der Pause war bei den Berlinern vor allem der eingewechselte Marco Richter torgefährlich (56., 67.), Scherhant traf später das Außennetz (71.). Auf Braunschweiger Seite kam der zur Pause eingewechselte Fabio Kaufmann zum Abschluss (78.), in der Schlussphase scheiterte Maurice Multhaup an Hertha-Keeper Tjark Ernst (87.).

Innenverteidiger Linus Gechter, den Eintracht Braunschweig bis zum Saisonende von Hertha ausgeliehen hat (ohne Kaufoption), kam nicht zum Einsatz. Hertha-Coach Sandro Schwarz war angetan vom finalen Auftritt seiner Elf im Kalenderjahr 2022: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Pause, weil wir insgesamt in den drei Wochen nach der Köln-Partie gut gearbeitet haben. Das Testspiel gegen Braunschweig war ein seriöser und aktiv gestalteter Abschluss. Wir hatten viele Torchancen, hinten stand die Null - unterm Strich waren viele positive Aspekte dabei." Herthas Profis gehen jetzt in den Urlaub, am 2. Januar steht die Leistungsdiagnostik an. Vom 3. bis 14. Januar bezieht der Hauptstadtklub ein Trainingslager in der IMG Academy in Bradenton/Florida.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hatte die zurückliegenden Monate bereits am Mittwochmittag in einer Medienrunde bilanziert und 2022 als "sehr anspruchsvoll" bezeichnet, "vor allem die ersten sechs Monate". Generell sieht Bobic den Klub auf dem richtigen Weg: "Insgesamt passiert im Verein gerade viel. Wir sind ein Traditionsklub, dem Bewegung gut tut. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Positivität in den Verein bekommen haben. Nicht nur durch Kay Bernstein (seit Juni Präsident, d. Red.), der die Fans und Mitglieder sehr, sehr gut mitnimmt. Und Sandro Schwarz spielt vor allem mit Blick auf die Mentalität unseres Teams eine überragende Rolle."