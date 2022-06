Hertha: Fünfkampf ums Präsidenten-Amt - Steffel tritt an

Jetzt geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Fünf Kandidaten gibt es aktuell für das vakante Amt des Präsidenten von Hertha BSC. Der spektakulärste Name: Frank Steffel (56), seit 2005 Boss des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin.

Am Wochenende ging das Werben des Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann um Steffel in die heiße Phase, am Montag folgte das Eignungsgespräch mit dem Kontrollgremium. Danach äußerte sich Steffel via Twitter kämpferisch und zuversichtlich: "Die Mitglieder von Hertha müssen nun entscheiden, ob sie ein 'Weiter so!' oder einen Neuanfang möchten. Und die bisherigen Verantwortlichen müssen ein gemeinsames Verständnis und eine stabile Grundlage für den Erfolg von Hertha BSC finden!"

"Alle Nebengeräusche und Eitelkeiten lenken nur ab"

Das gemeinsame Ziel, so Steffel, müsse es sein, "Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung auf eine gemeinsame Strategie festzulegen, Streit zu beenden und Herthas großartige Jugendarbeit stärker zur Identifikation in der Region Berlin-Brandenburg zu nutzen. Alle Nebengeräusche und Eitelkeiten lenken vom entscheidenden Ziel nur ab: Stabilität und sportlicher Erfolg für die nächsten Jahre."

CDU-Politiker Steffel war von 2009 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages, bei der Wahl des Regierenden Bürgermeisters von Berlin hatte er 2001 eine Niederlage gegen Klaus Wowereit (SPD) kassiert. Der Makel in seiner Vita: im Februar 2019 entzog die Freie Universität (FU) Berlin Steffel den Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften wegen mutmaßlicher Plagiate in der Dissertation aus dem Jahr 1999. Die anschließende Klage von Steffel ("Das ist die Höchststrafe wegen ein paar Anführungszeichen.") gegen die FU wies die 12. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts Ende Oktober 2020 ab.

Keine doppelte Präsidentschaft

Bei den Füchsen Berlin läuft seine Amtszeit als Präsident bis Sommer 2023, aber eine doppelte Präsidentschaft wird es nicht geben. Sollte Steffel von den Hertha-Mitgliedern als Präsident gewählt werden, tritt er bei den Füchsen zurück. "Nach 17 außergewöhnlich erfolgreichen Jahren als Präsident der Füchse Berlin" sei diese Herausforderung "natürlich eine schwierige Entscheidung für mich", schreibt Steffel, "aber das Gespräch mit dem neuen Aufsichtsrat stimmt mich sehr zuversichtlich für die Zukunft von Hertha BSC."

Unter Steffels Ägide gewannen die Füchse Berlin zweimal die Klubweltmeisterschaft (2015, 2016) und zweimal den EHF-Pokal (2015, 2018). In der am Wochenende beendeten Handball-Bundesliga-Saison kamen die Berliner auf Platz drei hinter dem Meister SC Magdeburg und dem THW Kiel ins Ziel.

Brüggemann: "Ich schlage Frank Steffel als Präsident vor"

Hertha-Mitglied ist Steffel seit 2010. Dem kicker sagte Aufsichtsratschef Brüggemann über die von ihm maßgeblich initiierte Personalie: "Ich schlage Frank Steffel als Präsident vor. Er steht für einen kompletten Neuanfang, hat mit den Füchsen eine Erfolgsgeschichte geschrieben, kann also Verein - und er hat ein unglaubliches Netzwerk im Sport, in der Wirtschaft und in der Politik."

Das Amt des Hertha-Präsidenten ist seit dem Rücktritt von Werner Gegenbauer am 24. Mai vakant. Für die Nachwahlen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni gibt es bislang fünf Präsidentschafts-Kandidaten. Neben Steffel treten auch das langjährige Präsidiumsmitglied Ingmar Pering, Kay Bernstein, Michael Baumgärtner und Marvin Brumme an.

Pering: "Wir müssen zuerst die Zerrissenheit des Vereins kitten"

Pering führt seit der turnusmäßigen Mitgliederversammlung am 29. Mai, bei der der langjährige Gegenbauer-Vize Thorsten Manske nach einem für ihn desaströsen Abwahlantrags-Ergebnis zurückgetreten war, das dezimierte Präsidium interimsweise als Sprecher an. In den vergangenen Wochen waren hinter den Kulissen viele davon ausgegangen, dass Pering als Vize-Kandidat eine mögliche Präsidentschaftsbewerbung von Präsidiumsmitglied Peer Mock-Stümer flankiert. Jetzt kommt es genau andersherum: Pering ("Wir müssen zuerst die Zerrissenheit des Vereins kitten.") kandidiert als Präsident, Mock-Stümer als Vize. Neben Mock-Stümer bewirbt sich mit Fabian Drescher ein weiteres Präsidiumsmitglied als Vize.

Gewählt werden sollen am 26. Juni neben dem Präsidenten und dessen Stellvertreter auch drei Beisitzer. Dafür liegen bislang gut ein Dutzend Bewerbungen vor. Bis zum Sonntag, eine Woche vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung, sind weitere Bewerbungen möglich. Der fünfköpfige Aufsichtsrat führt mit allen Bewerbern Eignungsgespräche. Das Casting läuft auf Hochtouren.