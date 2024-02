Hertha-Fans zur Unterbrechung: "Wir bestimmen, wie lange ein Protest dauern darf"

In den Stadien der 1. und 2. Bundesliga protestieren die Fans anhaltend gegen den Investoren-Einstieg bei der DFL und provozieren Spielunterbrechungen. Im Topspiel zwischen Hertha und dem HSV war der Protest besonders intensiv.

Seit die DFL per Zwei-Drittel-Mehrheit den Weg für Investoren freigemacht hat, ebbt der Protest gegen diesen Beschluss in den Fankurven nicht mehr ab. Spielunterbrechungen, weil Gegenstände vom Platz geräumt werden müssen, gehören mittlerweile fast schon zur festen Routine der Partien. Genau dieser Punkt animierte die Fans von Hertha BSC im Topspiel gegen den Hamburger SV (1:2), den Protest sogar noch auszuweiten.

"An kurze Proteste und kurze Unterbrechungen hat man sich scheinbar schnell gewöhnt in Deutschland", hieß es in einer Stellungnahme der Ultra-Gruppierung "Harlekins Berlin 98". "Genau aus diesen Gründen haben wir uns für die besonders lange, besonders bohrende und besonders anstrengende Protestform entschieden."

Spiel stand vor Abbruch

Von den Rängen flogen immer wieder zahlreiche Tennisbälle auf den Rasen. Schiedsrichter Daniel Schlager unterbrach die Partie für insgesamt 32 Minuten. Von einem Abbruch sei man nicht weit entfernt gewesen, berichtete er nach dem Spiel.

"Wir bestimmen selber, wie lange ein Protest dauern darf", hieß es im Statement. Allerdings riskieren die Hertha-Ultras damit für ihren Verein auch eine Niederlage am grünen Tisch und andere Sanktionen.

Die Ultras sorgen sich, dass mit dem Deal über kurz oder lang die roten Linien überschritten werden - auch wenn die DFL das Gegenteil beteuert. Konkret befürchten die Fans in ihrer Stellungnahme, eine weitere Zerstückelung der Spieltage, Spiele im Ausland und auf anderen Kontinenten.

Herthas Investor 777 Partners wurde in der Stellungnahme nicht erwähnt. Dazu hieß es lediglich: Die Einflussnahme von Investoren werde durch den Investoren-Deal weiter gestärkt und "gerade Hertha BSC ist ein Negativbeispiel, wohin das führen kann". Das Private-Equity-Unternehmen aus Miami hält seit knapp einem Jahr 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha BSC Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ohne die Finanzspritze des Investors hätte Hertha im Frühsommer 2023 ziemlich sicher keine Lizenz für die 2. Liga bekommen.