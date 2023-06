Hertha erwartet DFL-Bescheid in der nächsten Woche

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat die im Zuge des Lizenzierungsverfahrens geforderten Unterlagen fristgerecht eingereicht und erwartet in der ersten Hälfte der kommenden Woche die Entscheidung der DFL.

Bis zum Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, musste der Bundesliga-Absteiger die geforderten Unterlagen einreichen und reizte dem Vernehmen nach das Zeitlimit nicht bis zum Anschlag aus. Den Bescheid der DFL erwartet der finanziell schwer angeschlagene Hauptstadt-Klub Anfang kommender Woche.

Sollte er negativ ausfallen, erhielte Hertha noch eine aufschiebende Frist bis zum 21. Juni. Dann steht auch fest, ob der Plan des Klubs, die Rückzahlung der 2018 aufgelegten 40-Millionen-Euro-Nordic-Bond-Anleihe um zwei Jahre auf November 2025 zu verschieben, aufgeht.

In dem Ende Mai gestarteten schriftlichen Verfahren haben die institutionellen Anleihegläubiger (Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Pensionsfonds etc.) bis zum 19. Juni Zeit, der Verlängerung der Laufzeit zuzustimmen. Neben einem höheren Zinssatz (8,5 statt 6,5 Prozent) winken ihnen Prämienzahlungen - für den Klub, der die Rückzahlung der Anleihe aktuell nicht bedienen kann, wäre das in Summe eine zusätzliche Belastung von mehr als sieben Millionen Euro. Um Herthas Plan umzusetzen, ist eine Zweidrittel-Zustimmung der Anleger erforderlich.

Hertha-Präsident Bernstein zeigt sich zuversichtlich

Welcher Art die von der DFL geforderte Absicherung der Anleihe in den eingereichten Unterlagen ist, blieb am Mittwoch derweil offen. Zuletzt waren Klub und Neu-Investor 777 Partners, der seit März 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha-KG hält, wegen einer eventuellen Bankbürgschaft im ständigen Austausch.

Die Zuversicht der Klub-Bosse hatte Präsident Kay Bernstein in einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit dem "Deutschlandfunk" demonstrativ erneuert und erklärt: "Wir sagen: Wir kriegen die Lizenz und starten in der 2. Liga. Wir haben alle Unterlagen zusammen und sind sicher, die Auflagen der DFL erfüllt zu haben." Jetzt muss sich nur noch die DFL sicher sein.