Hertha erhöht Angebot an Anleihe-Gläubiger

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat den Gläubigern der Nordic-Bond-Anleihe ein überarbeitetes Angebot vorgelegt. Am 19. Juni ist klar, ob der Plan aufgeht.

Die vom Klub geplante Laufzeitverlängerung der im November 2018 aufgelegten 40-Millionen-Euro-Anleihe gilt trotz der am Montag von der DFL erteilten Zweitliga-Lizenz unverändert als wichtiger Baustein der Liquiditätsplanung. Im Mai hatte Hertha den Anleihegläubigern im Fall der Zustimmung zur Laufzeitverlängerung um zwei Jahre einen von 6,5 auf 8,5 Prozent erhöhten Zinssatz inklusive Prämienzahlungen in Aussicht gestellt. Geht der Plan auf, müsste die Anleihe statt im November 2023 erst im November 2025 zurückgezahlt werden.

Am Mittwochabend informierte der Klub über die Nachbesserung des Angebots. Demnach winkt den Anlegern, die in einem bis zum 19. Juni laufenden schriftlichen Verfahren ihre Zustimmung geben können, jetzt ein nochmals erhöhter Zinssatz von 10,5 Prozent - gültig ab dem 8. August. Aktuell liegt die Zustimmung der Anleihegläubiger nach Vereinsangaben bei 22 Prozent des Nennwerts der Anleihe, erforderlich ist eine Zweidrittel-Mehrheit. "Diese Vereinbarung gilt auch für ein mögliches weiteres Verfahren, das initiiert werden könnte, wenn das jetzige nicht das erforderliche Quorum zur Anpassung der Anleihebedingungen erreicht", schrieb der Klub in einer Mitteilung. Zugleich unterstrich Geschäftsführer Thomas E. Herrich die Bedeutung der Laufzeitverlängerung: "Wir freuen uns über den Erhalt der Lizenz für die kommende Spielzeit. Nichtsdestotrotz ist die Verlängerung der Anleihe ein wesentlicher Baustein, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Wir bitten daher weiterhin dringend alle Anleihegläubiger, der vorgeschlagenen Anpassung der Anleihebedingungen in ihrer verbesserten Fassung bis zum 19. Juni 2023 zuzustimmen." Bei einer Verlängerung der Anleihe zu den modifizierten Zins-Konditionen würde auf Hertha eine Mehrbelastung im zweistelligen Millionenbereich zukommen.