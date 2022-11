Hertha: Die Gründe für die Talfahrt

Die dritte Niederlage in Folge, das Abrutschen auf Relegationsplatz 16: Hertha BSC ist zurück im Krisen-Modus. Der Sinkflug hat Gründe.

Nach 97 Minuten und 19 Sekunden erfuhr dieses sehr umkämpfte Spiel seine finale Pointe. Konstantinos Mavropanos köpfte den von Borna Sosa getretenen Eckball mit maximaler Entschlossenheit und größtmöglicher Präzision, der Ball ging vom Innenpfosten ins Tor, und Stuttgarter Glückseligkeit mischte sich mit Berliner Fassungslosigkeit. Hertha-Keeper Oliver Christensen trat zweimal wutentbrannt gegen den Pfosten. "Wenn es kurz vor Schluss 1:1 steht, müssen wir smarter und fokussierter agieren", sagte der Däne kurz danach. "Wir haben zu viel zugelassen, in diesen entscheidenden Momenten und Phasen müssen wir als Team einfach besser sein. Sonst verlieren wir Punkte." Sie verlieren Punkte, sie verlieren Spiele und sind jetzt - nach Spieltag Nummer 14 - dort angekommen, wo sie die Vorsaison abgeschlossen hatten: auf Relegationsrang 16. Hertha BSC ist nach der dritten Niederlage in Serie und angesichts von erst zwei Saisonsiegen zurück im Krisenmodus. Für die Talfahrt gibt es Gründe, der kicker nennt sie:

Fehlende Präzision

Nach acht Sekunden zeigte sich am Dienstagabend jenes Muster, das Hertha schon die ganze Saison beschäftigt: eine Balleroberung, eine schnelle Umschaltaktion - und die falsche finale Entscheidung. Dodi Lukebakios Ball erreichte Suat Serdar nicht, Herthas mögliche Blitzführung war passé. Stattdessen ging gute zwei Minuten später der VfB in Führung. Herthas Spiel krankt seit Saisonbeginn an der mangelnden Genauigkeit: beim Ausspielen etlicher Konter - und bei den Abschlüssen selbst. Exemplarisch: Chidera Ejukes Großchance nach 84 Minuten. VfB-Schlussmann Florian Müller hatte dem drei Meter vor der Strafraumgrenze lauernden Nigerianer den Ball in die Füße gespielt, Linksaußen Ejuke umkurvte Mavropanos mit einer Finte - und schoss den Ball aus zentraler Position übers Tor. Der Neuzugang, der viel Tempo und ein gutes Eins-gegen-eins mitbringt, aber weiter auf sein erstes Saisontor wartet, steht sinnbildlich für Herthas Malaise in der Hinrunde: viel Eifer - und wenig Ertrag. Schon drei Tage zuvor gegen den FC Bayern (2:3) trafen Jonjoe Kenny und Myziane Maolida in potenziell sehr aussichtsreichen Situationen die falsche Entscheidung - ein mögliches 3:3 gegen den Meister blieb aus. Was Trainer Sandro Schwarz schon vor dem Stuttgart-Spiel sagte, gilt auch - und erst recht - danach: "Wir brauchen noch mehr Konsequenz, noch mehr Zielstrebigkeit, noch mehr Ruhe im letzten Drittel."

Naivität

Mavropanos konnte vergleichsweise unbedrängt zum Stuttgarter Last-Second-Sieg einköpfen. Aber das Tor hatte eine Vorgeschichte. Hertha war in den zwei Minuten zuvor mehrfach in Ballbesitz - und ging auf eine Art damit um, die beides zugleich war: schludrig und naiv. Kenny schlug eine halbherzig-unsaubere Flanke aus dem Halbfeld, nur Momente später - nach einer erneuten Berliner Balleroberung - passte der sonst gute Lucas Tousart unbedrängt in die Füße des VfB-Spielers Enzo Millot. "Dass wir in der letzten Aktion das Gegentor bekommen haben und auch davor schon die einfachen Ballverluste hatten, darf uns nicht passieren", bilanzierte Schwarz. "Das ist naiv von uns als Mannschaft." Schon in Mainz (1:1), als Hertha ebenfalls mit der letzten Aktion ein Gegentor kassiert hatte, fehlte es in den finalen 120 Sekunden an Cleverness, als der seinerzeit eingewechselte Vladimir Darida einen Ball an der gegnerischen Eckfahne viel zu leicht hergab.

kicker News vom 9.11.2022, 11:00 Uhr Teil 2 der Englischen Woche in der Bundesliga, HSV peilt in Liga 2 wieder Tabellenspitze an, Goretzka verurteilt schwulenfeindliche Äußerungen von Katars WM-Botschafter, Ecclestone erwartet Schumacher-Aus bei Haas kicker News vom 9.11.2022, 10:30 Uhr 09.11.2022 kicker News vom 8.11.2022, 00:00 Uhr 08.11.2022 kicker News vom 8.11.2022, 00:00 Uhr 08.11.2022 kicker News vom 8.11.2022, 17:00 Uhr 08.11.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts Google TuneIn weitere Podcasts

Späte Gegentore

Hertha bringt zu viele Spiele nicht mit der gebotenen Konsequenz über die Bühne. Beim Pokal-Erstrunden-K.o. in Braunschweig kassierte Schwarz' Elf das 4:4 in der 118. Minute, in der Liga gab es neben den Last-Second-Nackenschlägen in Mainz und Stuttgart auch gegen Leverkusen (2:2, Ausgleich durch Bayer in der 79. Minute), Freiburg (2:2, Ausgleich durch den SC in der 78. Minute) und in Bremen (0:1, Werders Siegtor in der 85. Minute) späte und teure Gegentore. "Ein Spiel geht bis zum Abpfiff", sagte Jean-Paul Boetius am Dienstagabend konsterniert. "Wir sind sehr, sehr sauer."

Abhängigkeit von Lukebakio

Der Belgier, der inständig hofft, dem WM-Kader von Auswahlcoach Roberto Martinez anzugehören, schoss in Stuttgart sein siebtes Saisontor. Seit Wochen schultert er Herthas Offensive, Lukebakios Nebenleute tun sich schwer. Marco Richter überzeugte in dieser Saison bislang vornehmlich als Joker, weniger als Starter, Ejuke fehlt es an Geradlinigkeit und Effizienz, Fleißarbeiter Wilfried Kanga an Leichtigkeit - und an jener Torquote, die Hertha von seinem Mittelstürmer braucht. Möglich, dass Hertha im Januar im Sturm nachrüstet. Aktuell hängt zu viel an Lukebakio.

Mangelnde Spielkontrolle

Die oftmals nicht so gute Passquote verhindert mehr Ruhe im eigenen Spiel, längere Ballbesitzphasen und mehr Spielkontrolle. Gegen den VfB bekam Hertha im ersten Durchgang im Mittelfeld kaum Zugriff, nach der Halbzeit - und einer Systemumstellung - wurde es besser. Klar ist: Suat Serdar und Boetius, die Herthas Spiel prägen sollen, agieren in dieser Saison bisher sehr schwankend. Bei Serdar wechseln sich gute Spiele und unauffällige Partien ab, Boetius - der Anfang August ohne Vorbereitung dazustieß und zuletzt von einer Hodenkrebs-Erkrankung ausgebremst wurde - zeigt in Sequenzen seinen Wert fürs Team, ist aber noch nicht bei 100 Prozent. Beide müssen sich steigern. Kein Zufall: Nur in drei der 14 Spiele (bei den Siegen in Augsburg und gegen Schalke sowie im Derby bei Union) hatte Hertha eine bessere Passquote als der Gegner.

Fehlende Qualität

Nach 14 Spielen, die nur elf Punkte einbrachten (schlechtester Start seit der Abstiegssaison 2009/10), liegt der Schluss nah, dass es dem Kader an Qualität fehlt - nicht nur, aber vor allem im Angriff. Für Kanga und Ejuke ist die Bundesliga Neuland, ebenso für Ivan Sunjic und Filip Uremovic. Routiniers wie Darida und Peter Pekarik sind auf der Schlussrunde ihrer Bundesliga-Karriere und spielen aktuell keine Rolle mehr, Kevin-Prince Boateng kaum noch, andere wie Maolida und Dong-jun Lee bieten sportlich keinen Mehrwert. Umso wichtiger wird für Hertha sein, die Realitäten anzuerkennen - und sich den Kader nicht stärker zu reden, als er ist. Dafür - vielleicht - könnte die Niederlage in Stuttgart einen heilsamen Effekt haben. Boetius sagte nach dem Spiel: "Wir hatten heute mehr Torgefahr und wahrscheinlich mehr Ballbesitz." Beides war eine irrtümliche Annahme. Der VfB verbuchte 17:11 Torschüsse und 60 Prozent Ballbesitz. Hertha muss ehrlich zu sich selbst sein, sonst wird die Mission noch komplizierter als ohnehin schon. Gute Ansätze und ein Zuwachs an Stabilität allein genügen nicht - in beiden Richtungen des Spiels muss Hertha in den Schlüsselmomenten draufpacken. "Insgesamt haben wir zu wenig Punkte geholt, das wissen wir. Dennoch müssen wir damit umgehen, weiterarbeiten und uns aufrichten", sagte Boetius. "Wieso sollten wir nicht wieder aufstehen und am Samstag gegen Köln gewinnen? Der Zeitpunkt, Spiele auf unsere Seite zu ziehen, muss kommen." Er muss bald kommen.