Hertha denkt an Abwehr-Nachverpflichtung

Mit einem personellen Engpass in der Innenverteidigung hat Hertha BSC am Montag die neue Trainingswoche eröffnet. Jetzt wird eine Nachverpflichtung fürs Abwehrzentrum ein Thema.

Dedryck Boyata steht unmittelbar vor einem Wechsel zum belgischen Serienmeister FC Brügge, zuvor hatten in diesem Sommer in Niklas Stark (Werder Bremen) und Jordan Torunarigha (KAA Gent) bereits zwei weitere Innenverteidiger Hertha verlassen. Zudem blieb der ebenfalls noch auf der Payroll stehende und im Vorjahr an Valencia verliehene Omar Alderete in Spanien (Leihe zum FC Getafe).

Und auch die Reihen beim aktuellen Innenverteidiger-Personal lichten sich: Marc Oliver Kempf fehlte am Montag wegen eines privaten Termins beim Training, Linus Gechter pausiert weiterhin wegen der Nachwirkungen eines Infekts - und Neuzugang Filip Uremovic, der nach seiner Gelb-Roten Karte in Gladbach (0:1) für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ohnehin gesperrt ist, musste die Einheit am Montag nach einem Zweikampf mit bandagiertem rechten Knie vorzeitig beenden. Weil der bislang gesetzte Kroate fehlt, muss Schwarz gegen den BVB eine neue Abwehr formieren - und stellt womöglich neben Linksfuß Kempf, der am Dienstag wieder trainieren soll, mit Marton Dardai einen weiteren Linksfuß.

Personaldecke aktuell recht dünn

Klar ist: Während es in der Vorsaison einen Überhang im Abwehrzentrum gab, ist die Personaldecke aktuell recht dünn - zumal Youngster Gechter, den Schwarz am Mittwoch oder Donnerstag zurück auf dem Platz erwartet, seit Monaten immer wieder von Infekten gebremst wird.

Jetzt erwägt Hertha eine Nachverpflichtung für die Innenverteidigung. "Wir haben vier Innenverteidiger", sagte Schwarz am Montag nach dem Training. "Klar machen wir uns Gedanken, was diese Position betrifft. Aber es geht nicht darum, irgendwas zu holen, sondern etwas, was für uns darstellbar und machbar ist. So gehen wir es an."

Immerhin: Linksverteidiger Marvin Plattenhardt, der wegen einer Adduktorenverletzung die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte, stieg am Montag wieder ins Training ein. Damit steht die Ampel für einen Einsatz des Kapitäns gegen Schwarz-Gelb auf Grün.