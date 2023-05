Hertha: Das passiert bei Abstieg

Auf dem Rasen kämpft Hertha BSC am Samstag gegen den VfL Bochum um die Mini-Chance auf Rettung. Hinter den Kulissen wird seit Wochen zweigleisig geplant. Klar ist: ein Abstieg hätte gravierende Auswirkungen.

Noch einmal die große Bühne, noch einmal ein volles Olympiastadion: Deutlich mehr als 60.000 Zuschauer erwartet Hertha BSC am Samstag gegen Bochum. Kommen knapp 68.000, knackt der Klub trotz der sportlichen Talfahrt seinen Zuschauerrekord (Saison 2011/12: 53.449). Hertha muss gewinnen und zugleich darauf hoffen, dass die Konkurrenz mitspielt. Das sind ziemlich viele Unwägbarkeiten für einen Klub, bei dem in den vergangenen Jahren fast nichts nach Plan lief. Hertha droht der siebte Bundesliga-Abstieg der Klub-Geschichte, nur der 1. FC Nürnberg (neunmal) und Arminia Bielefeld (achtmal) traten öfter den Gang in die Zweitklassigkeit an. Hinter den Kulissen laufen die Zweitliga-Planungen seit Wochen auf Hochtouren.

Trainer: Pal Dardai, der Mitte April Sandro Schwarz beerbt und zunächst bis Saisonende zugesagt hatte, ist der Wunschkandidat der Bosse für einen Neuaufbau in der 2. Liga. Der Ungar, der Hertha 2015 und 2021 in der Bundesliga hielt, hat in Präsident Kay Bernstein, Sportdirektor Benjamin Weber und Andreas "Zecke" Neuendorf (Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich) einflussreiche Fürsprecher. Dardai wird geschätzt für seine geradlinige Art und sein Händchen für Talente, Herthas Unterbau kennt er aus seiner Trainerzeit in der Akademie wie kaum ein anderer. Mit dem von den Bossen ausgerufenen "Berliner Weg" kann sich Dardai identifizieren: "Das ist ein ehrlicher Weg, der mir gefällt." Zwischenzeitliche Gedankenspiele, U-19-Coach Oliver Reiß nach einem Abstieg zum Cheftrainer der Profis zu befördern, sind vom Tisch.

Kader: Es wird einen XXL-Umbruch geben. Alle Spieler, deren Verträge über den 30. Juni hinaus laufen, haben für die 2. Liga gültige Arbeitspapiere - bei durchschnittlichen Gehaltsreduzierungen von etwa 40 Prozent. Die Verträge von Stevan Jovetic (33), Marvin Plattenhardt (31), Kevin-Prince Boateng (36), Peter Pekarik (36) und Lukas Ullrich (19, nach Gladbach) laufen aus. Leihspieler Ivan Sunjic (26), von Dardai suspendiert, kehrt zu Birmingham City zurück, auch Chidera Ejuke (25, ausgeliehen von ZSKA Moskau) verlässt Berlin.

Kein Spieler ist unverkäuflich, Hertha braucht dringend Transfereinnahmen und muss die Personalkosten drastisch reduzieren. Winter-Zugang Florian Niederlechner (32) hat nach kicker-Informationen intern grünes Licht für seinen Verbleib in der 2. Liga gegeben. Maximilian Mittelstädt (26), der erst im Januar bis 2027 verlängerte, hat eine Ausstiegsklausel, die deutlich unter den zuletzt kolportierten drei Millionen Euro liegt. Ihn will Weber als Identifikationsfigur halten.

Klar ist: Hertha will künftig verstärkt auf Talente aus dem eigenen Stall setzen. Derry Scherhant (20), Pascal Klemens (18) und Ibrahim Maza (17) sollen Spielzeit bekommen, die aktuell ausgeliehenen Linus Gechter (19, Braunschweig) und Marten Winkler (20, Waldhof Mannheim) sind fest eingeplant. Die Zukunft von Luca Wollschläger (20, ausgeliehen an RW Essen) ist offen. Aus Kiel kommt Fabian Reese (25, ablösefrei). Interesse hat Hertha an Lukas Daschner (24, FC St. Pauli).

Auf Sportchef Weber wartet ein turbulenter Sommer, eine seiner schwersten Aufgaben: Abnehmer für die bis Saisonende ausgeliehenen Krzysztof Piatek (27, Salernitana), Omar Alderete (26, Getafe), Santiago Ascacibar (26, Club Estudiantes de La Plata), Alexander Schwolow (30, Schalke), Deyovaisio Zeefuik (25, Hellas Verona) und Myziane Maolida (24, Stade Reims) zu finden, die den Gehaltsetat belasten und in Berlin keine Zukunft haben. Möglich, dass Estudiantes die Kaufoption für Ascacibar zieht - und Alderete, der aktuell Stammspieler ist, im Fall des Klassenerhalts von Getafe dort bleibt.

Bosse: Anders als vor einem Jahr, als nach der Saison Präsident Werner Gegenbauer nach 14 Jahren im Amt hinwarf und Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller seinen Rückzug für Oktober 2022 verkündete, bleibt es diesmal voraussichtlich ruhig. Präsident Bernstein, seit Juni 2022 im Amt und bis 2024 gewählt, überstand die Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag ohne größere Kratzer. Auch im operativen Bereich steht das Organigramm: Thomas E. Herrich, seit Juni 2022 Geschäftsführer, zuvor lange in der Geschäftsleitung und als Prokurist bei Hertha tätig, soll den Krisenklub für die Zukunft aufstellen. Weber geht intern weitgehend unbeschadet aus der sportlich verkorksten Rückrunde. Er kam im Januar derart spät für den entlassenen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic ins Amt, dass kaum Zeit blieb für tiefgehendere Kaderkorrekturen. Webers einzige Verpflichtung blieb Tolga Cigerci, der stark begann und noch stärker nachließ. Für Weber, der sich als Akademie-Chef in Berlin einen Namen gemacht hatte, wird der anstehende Transfersommer zur ersten echten Prüfung.

Finanzen: Bei Hertha kreist der Spar-Hammer. Der Klub, der jahrelang weit über seine Verhältnisse lebte, will bei Klassenerhalt den Lizenzspieleretat um etwa 30 Prozent reduzieren, bei Abstieg um etwa 50 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 kalkuliert Hertha mit einem Defizit von etwa 65 Millionen Euro, die Personalkosten waren 2021/22 auf Rekordniveau (97,7 Mio. Euro) geklettert. Herrich nennt Hertha "einen Sanierungsfall". Der im März abgeschlossene Vertrag mit US-Investor 777 Partners, der ein Investvolumen von zunächst 100 Millionen Euro vorsieht, gilt ligenunabhängig.

Aktuell ist der Klub auf allen Ebenen auf der Suche nach frischem Geld. Mit Vermarkter Sportfive spricht Hertha über eine vorzeitige Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages, von Ausrüster Nike (ebenfalls Vertrag bis 2025) kamen nach kicker-Informationen zuletzt positive Signale in Sachen Vertragsverlängerung. Auch eine Stundung oder Teilstundung der Stadionmiete, vom Berliner Senat nach den Abstiegen 2010 und 2012 gewährt, steht im Raum. Noch keinen Durchbruch gibt es dem Vernehmen nach bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Der Gebrauchtwagen-Onlineshop Auto Hero (zahlte etwa 6 Millionen ohne Boni) steigt im Sommer aus und ließ die einseitige Option auf Vertragsverlängerung bis 2024 verstreichen. Möglich, dass Hertha in die Zweitliga-Saison Ende Juli mit blanker Brust startet.

Lizenz: Neben dem Kampf um den sportlichen Klassenerhalt ist der Kampf um Lizenz und Liquidität seit Wochen das Thema für den Klub. Die DFL fordert im Zuge des 777-Partners-Einstiegs nicht nur Korrekturen am Gesellschaftervertrag, um die Einflussnahme des Private-Equity-Unternehmens aus Miami zu begrenzen, sondern auch mehr Sicherheiten - vor allem mit Blick auf die im November fällige Rückzahlung der 40-Millionen-Euro-Unternehmensanleihe, die Hertha 2018 aufgelegt hatte. Neben diesen 40 Millionen muss Hertha eine Finanzierungslücke von etwa 20 Millionen Euro in der Kalkulation für 2023/24 schließen und hat bis 7. Juni Zeit, die Forderungen der DFL zu erfüllen. Herrich sagte auf der Mitgliederversammlung am Sonntag: "Wenn wir die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit nicht nachweisen können, werden wir keine Lizenz erhalten. Aber wir sind mit Hochdruck dran und zuversichtlich, dass wir die Lizenz erhalten werden."