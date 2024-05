Hertha: Dardai bleibt nach Aus als Chefcoach in anderer Funktion

Pal Dardai hört bei Hertha BSC als Cheftrainer auf, der Ungar bleibt dem Hauptstadtklub jedoch in einer anderen Funktion erhalten. Dies bestätigten die Berliner am Samstag.

Vor dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern am 33. Zweitliga-Spieltag war es schon durchgesickert, nach dem Abschiedsgeschenk samt 3:1-Heimsieg wollte die Führungsriege des Hauptstadtklubs die Trennung noch nicht offiziell bestätigen, eine Woche später war es dann aber soweit: Nach etwas über einem Jahr wird die dritte Amtszeit von Pal Dardai als Chefcoach bei den Berlinern ein Ende finden.

Weber würdigt Dardais Arbeit

"Pal hat die Mannschaft inmitten einer extrem schwierigen Zeit für Hertha BSC übernommen, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Nach dem Abstieg wussten wir im Anschluss lange noch nicht einmal, ob wir eine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen, Pal hat sich dennoch unserem Weg verschrieben“, würdigt Benjamin Weber die Arbeit des 48-Jährigen in einer Pressemitteilung. Der Sportdirektor weiter: "Wir haben uns dennoch entschlossen, auf der Position des Cheftrainers zur neuen Saison eine Veränderung vorzunehmen. Wir sind aber froh, schon im vergangenen Jahr mit Pal gemeinsam vereinbart zu haben, dass er den Berliner Weg in anderer Funktion weiter unterstützen wird, sollte seine Tätigkeit als Cheftrainer enden."

Hertha BSC ist meine Familie. Ich bin seit 30 Jahren hier, kenne jeden Grashalm auf diesem Gelände. Pal Dardai

Dardai selbst kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Hertha BSC ist meine Familie. Ich bin seit 30 Jahren hier, kenne jeden Grashalm auf diesem Gelände. Wir haben in dieser Saison zusammen etwas aufgebaut, darauf bin ich stolz. Eines wird sich nie ändern: Ich bin Herthaner, ich bleibe Herthaner, und ich wünsche diesem Verein nur das Beste!"

Der in Ungarn geborene Dardai ist ein Hertha-Urgestein. Seine komplette aktive Karriere hat Dardai für die Alte Dame gespielt, stieg bei Hertha anschließend auch in das Trainergeschäft ein. Nach Stationen im Nachwuchsbereich übernahm er zwischen 2015 und 2019 erstmals das Profiteam, im April 2019 einigten sich der Verein und der 48-Jährige auf eine Vertragsauflösung. Nach einem Jahr Pause kehrte Dardai wieder in den Nachwuchsbereich zurück, ehe er im Januar 2021 erneut Trainer der Profis wurde. Allerdings wurde er im November 2021 von seinen Aufgaben entbunden. Im April 2023 wurde er als Nachfolger von Sandro Schwarz zum dritten Mal Cheftrainer der Lizenzmannschaft.

Den Bundesliga-Abstieg konnte er in der vergangenen Saison nicht mehr verhindern, in Liga zwei stabilisierte er einen rundum erneuerten Hertha-Kader allerdings wieder. Den erwünschten Wiederaufstieg konnte Dardai allerdings nicht liefern, diesen soll nun ein neuer Coach liefern.