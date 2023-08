Hertha BSC verpflichtet schwedischen Nationalspieler Hussein

Neuzugang bei Hertha BSC. Wie der Zweitligist mitteilte, wechselt Bilal Hussein nach Berlin. Der 23-jährige Schwede kommt von AIK Solna und unterschreibt bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Seit Wochen fahndeten die Berliner nach Mittelfeldspielern. In Solna wurde man schließlich fündig. Hussein gilt als technisch versierter Achter, der auch auf der Sechs spielen kann. "Bilal ist ein technisch versierter, spielstarker und sehr entwicklungsfähiger Spieler", nennt Sportdirektor Benjamin Weber die Qualitäten des 23-Jährigen, der bei Hertha BSC in Zukunft mit der Rückennummer 8 auflaufen wird.

"Ich habe Bock auf die Aufgabe bei Hertha und freue mich auf die Herausforderung", sagte Hussein und betonte: "Für mich geht es jetzt darum, so schnell wie möglich in meinem neuen Verein, einem neuen Land und einer neuen Liga Fuß zu fassen."

Der in Stockholm geborene Mittelfeldmann mit somalischen Wurzeln bestritt 143 Pflichtspiele für Solna, 115 davon in der ersten schwedischen Liga "Allsvenskan". Insgesamt gelangen ihm dabei sechs Tore und 13 Vorlagen. Diese Qualitäten dürften auch in Berlin gefragt sein, denn bei Hertha BSC könnte er die Lücke schließen, die sich durch die Ausleihe von Suat Serdar zu Hellas Verona im Mittelfeld aufgetan hat.

Der 23-Jährige durchlief sämtliche Junioren-Nationalmannschaften Schwedens und debütierte inzwischen auch schon in der A-Elf der Skandinavier (zwei Länderspiele). In Solna lief sein Vertrag nur noch bis Dezember, was einen Transfer überhaupt erst realisierbar machte.

Über die Höhe der Ablöse wurden keine Angaben gemacht. Solna schrieb jedoch in einer Klubmitteilung, dass "der Wunsch des Spielers, den Klub zu verlassen, so groß war", dass man diesem entsprochen habe, wenngleich "wir es vorgezogen hätten, wenn er bei uns geblieben wäre".