Hertha BSC verlängert mit Internet-Star El-Jindaoui

Hertha BSC hat den Vertrag mit Nader El-Jindaoui um eine weitere Saison verlängert. Der 26-Jährige ist zwar originär für die U 23 eingeplant, doch das hindert den im Internet höchst populären Edeltechniker nicht, noch großen Träumen entgegenzustreben.

Nader El-Jindaoui verzückt mit vielen Einblicken in sein Privatleben auf Instagram knapp zwei Millionen Follower. Und auch auf dem Platz ist der 26-Jährige einer, der an guten Tagen heraussticht, mit starker Ballbehandlung, einer für Regionalliga-Verhältnisse überdurchschnittlichen Handlungsschnelligkeit und einer äußerst gefährlichen Schusstechnik.

Sieht man bei seinem Klub Hertha BSC wohl auch so ähnlich und hat deshalb den Vertrag mit dem Offensivspieler, der bisher ausschließlich in der U 23 zum Einsatz kam, um eine weitere Saison verlängert. Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie & Lizenzspielerbereich, sagt auf der Internetseite des frischgebackenen Zweitligisten: "Nader hatte vor allem wegen kleinerer Verletzungen und Blessuren ein schwieriges erstes Jahr. Dennoch hat er immer wieder angedeutet, welche besonderen Fähigkeiten er hat. Wir sind überzeugt davon, dass er in der kommenden Spielzeit eine Stütze für seine jüngeren Kollegen sein und gleichzeitig sportlich den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird." Dieser Schritt, so Neuendorf weiter, könne eines Tages aus der Regionalliga bis in die Profi-Mannschaft führen.

El-Jindaoui, der bei den Berlinern künftig fest die Rückennummer 17 tragen wird, hegt ähnliche Gedanken: "Ich freue mich, weiter für Hertha BSC zu spielen. Meine Zeit hier ist noch nicht vorbei, ich habe Ziele und Träume und die heißen: Ich möchte im Olympiastadion spielen." Wenn er verletzungsfrei bleibt, kein utopisches Unterfangen. Die Instagram-Gemeinde würde es sicher feiern und der finanziell etwas ramponierten Hertha könnte ein El-Jindaoui auf großer Bühne in Sachen Trikot-Verkauf sicherlich noch ein paar wertvolle Euros extra in die Kassen spülen.