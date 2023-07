Hertha BSC: Stotterstart mit Ansage

Körpersprache, Laufbereitschaft und Stabilität passen, Präzision und Punch fehlen: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC ist wettbewerbstauglich, aber noch nicht mehr. Überraschend kommt das nicht.

Natürlich war er gespannt, alle waren das. "Wir wollen alle wissen, wo wir stehen", hatte Trainer Pal Dardai vor der Dienstreise nach Düsseldorf gesagt. "Wir werden sehen, wie reif wir sind." Nach den ersten 90 Saisonminuten und dem 0:1 lässt sich nicht ohne Ambivalenz festhalten: Hertha hat einiges, was es in dieser engen, physischen Liga braucht - und braucht einiges, was noch fehlt.

Das Upgrade an defensiver Stabilität und Bereitschaft, das schon in der Vorbereitung erkennbar war, war auch am Samstagabend ein Erkennungsmerkmal dieser Mannschaft, die diesen Namen jetzt zu Recht trägt. Wo noch im Vorjahr einige Freigeister die Arbeit gegen den Ball als fakultative Aufgabe ansahen und manche Ich-AGs der Pirouette fürs Ego den Vorrang vor dem Befolgen der Trainer-Order gaben, ist jetzt der kollektive Impuls, die eigenen Reihen geschlossen zu halten und sich zu wehren, durchgängig spürbar. Es ist nicht leicht, sich gegen diese gut organisierte Hertha-Elf Chancen herauszuspielen. Die Berliner, die in der Vergangenheit in Zweikämpfen nicht selten einen pazifistischen Ansatz verfolgten, haben durch Toni Leistner und Rückkehrer Deyovaisio Zeefuik ihrem Spiel eine physische Note hinzugefügt, die ihnen gut und dem Gegner weh tut.

Der Auftakt in Düsseldorf war allerdings auch offensiv eine Fortsetzung der Vorbereitung. Präzision, Konsequenz und Punch gehen diesem Team im Angriffsdrittel zu oft ab. "Wir hatten gute Ansätze, aber es ist kein Geheimnis, dass wir eine zusammengewürfelte Truppe sind", sagte Marco Richter, der wie schon in mehreren Testspielen die Binde trug, ohne dass ihn Dardai bereits offiziell zum Kapitän ernannt hat.

"Uns hat einfach zu oft der letzte Pass gefehlt, um ein Tor zu erzielen. Das müssen wir ganz klar verbessern", erklärte Richter. Das betrifft auch ihn selbst. Richters Entscheidungsfindung in einigen potenziell aussichtsreichen Situationen war mangelhaft. Der Eindruck ist, dass sich da einer die Bürde auflädt, das Spiel allein entscheiden zu wollen oder zu müssen. Weniger wäre in manchen Momenten mehr.

Hertha braucht mehr Struktur und Ballsicherheit

Herthas Mannschaft ist im Juli 2023 wie so oft ein Spiegelbild dieses Klubs, der sich im Kampf ums Überleben gerade selbst neu erfindet - es ist eine Zwischenphase. Die Vergangenheit ist noch nicht abgearbeitet, die Zukunft allenfalls in Umrissen erkennbar, die Gegenwart voller Tücken. Acht der 20 Kaderplätze in Düsseldorf besetzten Eigengewächse, sechs kamen zum Einsatz, und zwölf Minuten vor dem Ende ersetzte der 17-jährige Bence Dardai den 18-jährigen Pascal Klemens. Für die Talente sind das wertvolle Lerneinheiten im laufenden Praxisbetrieb.

In der Schlussphase standen alle drei Söhne von Coach Dardai auf dem Platz - ein Novum und eine nette Story, für deren Bewertung am Ende das sportliche Gelingen ausschlaggebend sein wird. Hertha braucht im zentralen Mittelfeld mehr Struktur und Ballsicherheit, in vorderster Reihe mehr Tempo und Geradlinigkeit, insgesamt mehr Variabilität und auf der Zehn womöglich eine andere Lösung als Richter, der eher eine Neuneinhalb ist.

Weber: Der schwersten Job im deutschen Profi-Fußball

Kein anderer Kader der 2. Liga ist mutmaßlich so unfertig. Kein anderer Klub ist nach den absurd teuren Verfehlungen der Vergangenheit aktuell einem solchen Spar- und Verkaufszwang unterworfen. Sportdirektor Benjamin Weber, der Scherben zusammenkehrt, für die andere gesorgt haben, hat derzeit den vielleicht schwersten Job im deutschen Profi-Fußball. Er muss das Gehaltsbudget des Kaders drastisch runterfahren, einen Transferüberschuss jenseits der 20 Millionen Euro erwirtschaften und gleichzeitig Herthas Wettbewerbstauglichkeit nicht nur erhalten, sondern nach Möglichkeit erhöhen.

Die Konkurrenz lauert mit Erfolg auf sinkende Preise für jene Berliner Profis, die sich dieser Klub nicht mehr leisten kann und die schon gingen oder noch gehen sollen. Die Krux: Je länger sich der Verkauf von Dodi Lukebakio verzögert, umso länger dauert die Fertigstellung des Kaders - mit allen Folgerisiken für den Saisonstart. Und je dünner bis Ende August der sportliche Ertrag ausfällt, umso mehr zieht es Akteure wie Marco Richter, Marc Oliver Kempf und Oliver Christensen womöglich noch in der laufenden Transferperiode weg.

Hertha ist mitten im Umbruch, der Stotterstart war erwartbar. Und das Improvisieren wird noch eine Weile weitergehen. "Nichts", sagte Neuzugang Fabian Reese nach dem 0:1 in Düsseldorf, "ersetzt Siege." Sie sollten in Berlin, wo der gut laufende Dauerkartenverkauf auf eine Vorfreude vieler Fans schließen lässt und sich trotz aller Neben- und Störgeräusche eine trotzige Aufbruchstimmung breit gemacht hat, nicht zu lange damit warten. Sonst wird aus dem Stotterstart schnell ein Fehlstart.