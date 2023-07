Hertha BSC im kicker-Check: Die Torgefährlichkeit bleibt ein Manko

Hertha geht unter schwierigen Vorzeichen in die Saison, der Start droht holprig zu werden. Ob es für die Berliner für den direkten Wiederaufstieg reicht? Hertha im kicker-Check.

Der erste Abstieg seit 2012, die Finanzlage äußerst angespannt, der Kader eine Großbaustelle, der Wirbel um den wegen polizeilicher Ermittlungen nach einer Auseinandersetzung im Österreich-Trainingslager suspendierten Neuzugang Marius Gersbeck: Hertha geht unter schwierigen Vorzeichen in die Saison. Einzige Konstante: Trainer Pal Dardai.

Kommen & Gehen

In Linksaußen Reese (Kiel) und Innenverteidiger Leistner (St. Truiden) überzeugten zwei Zugänge in der Vorbereitung auf Anhieb. Linksverteidiger Dudziak (Fürth) kam mit Fitnessrückstand, hat aber aufsteigende Tendenz. Sturmhoffnung Prevljak (Eupen) wird aktuell herangeführt, spielte in der Generalprobe bei Standard Lüttich (1:1) noch nicht. Seit Dienstag neu dabei: Rückkehrer Palko Dardai (Fehervar), der in der Offensive auf den Flügeln und im Zentrum eine Option ist, und Linksverteidiger Anderson Lucoqui (Mainz, zuletzt ausgeliehen an Hansa Rostock).

Weiter in der Warteschleife: die Wunschspieler Demme (SSC Neapel, defensives Mittelfeld) und Dursun (Fenerbahce Istanbul, Sturm). In der Vorwoche bekam Hertha die Top-Verdiener Piatek (Basaksehir) und Tousart (Union) von der Gehaltsliste, in dieser Woche Schwolow (Vertragsauflösung). Lukebakio und Maolida sollen noch gehen. Auch Serdar und Kenny zieht es weg. Richter - derzeit auf der Zehn ein Fixpunkt - , Christensen und Kempf kämen bei Angeboten ins Überlegen.

Stärken & Schwächen

Mehr Teamgeist, mehr Kompaktheit, mehr Kommunikation: Hertha, in der Abstiegssaison oft keine Mannschaft, findet sich gerade als Einheit. Leistner und Kempf harmonieren im Abwehrzentrum. Das Umschaltspiel funktioniert besser. Fortschritte bei den Standards - im Vorjahr offensiv und defensiv eine Schwäche - sind sichtbar. Manko: die mangelnde Torgefährlichkeit. Und in den Testspielen führten verhängnisvolle Patzer (Kenny, Zeefuik, Ernst) oft zu Gegentoren.

Der Trainer

Pal Dardai, seit Mitte April in seiner dritten Amtszeit, soll den Druck vom Team nehmen, Talente heranführen und den von den Bossen propagierten "Berliner Weg" mit Leben füllen. Der Ungar, Rekordbundesligaspieler des Klubs, steht für einen Mix aus Härte und Humor und gilt als sehr direkt und geradlinig. Die 2. Liga kennt er als Trainer allerdings noch nicht.

Das Umfeld

Der im März vollzogene Einstieg des US-Investors 777 Partners bewahrte Hertha vor dem Totalabsturz. Mit einem Sparkurs und einem Stellenabbau will der über Jahre hochdefizitär wirtschaftende Klub den Turnaround schaffen. Immerhin: Die Fans ziehen mit, nach dem Zuschauerrekord in der Vorsaison läuft auch der aktuelle Dauerkartenverkauf sehr gut.

Die Prognose

Der Start droht holprig zu werden. Auf Strecke sollte ein Platz im oberen Drittel drin sein. Der direkte Wiederaufstieg wird schwer.