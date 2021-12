Hertha BSC holt Broich in den NLZ-Trainerstab

Thomas Broich wird künftig im Nachwuchsbereich von Hertha BSC tätig sein. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Broich werde demnach als Leiter Methodik fungieren und "zukünftig die Trainer der Akademie unterstützen", heißt es seitens des Hauptstadtklubs. "Thomas Broich war schon während seiner aktiven Zeit bekannt dafür, dass er sich sehr für Taktik und Trainingsmethodik interessiert hat. Das Erarbeiten von Prinzipien sowie Themenblöcken im Gesamtprozess unserer Spielkonzeption gemeinsam mit Matthias Borst (Leiter Spielkonzeption) und die methodische Vermittlung dieser Inhalte sind die zentralen Themen seiner Tätigkeit in der Fußball-Akademie bei Hertha BSC", begründet Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic die Verpflichtung Broichs.

Broich, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem in 193 Erst- und Zweitliga-Spielen aufgelaufen ist, hatte zuletzt im Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt als U-15-Trainer gearbeitet, diese Tätigkeit aber im Juni 2021 aufgegeben, um sich eine Auszeit zu nehmen. Parallel war er in der ARD als TV-Experte zu sehen, dies wird er nach Angaben von Hertha BSC auch künftig so bleiben.

"Ich habe in meiner aktiven Zeit viele Erfahrungen sammeln können, wie Trainer ihre Idee vom Fußball an Spieler weitergeben. Das Thema, wie man konzeptionell Inhalte einer Spielphilosophie entwickelt und sie methodisch vermittelt, hat mich schon immer sehr interessiert", sagt Broich selbst. "Jetzt freue ich mich sehr darauf, meinen Input in diesem Bereich in die Hertha BSC Fußball-Akademie einbringen zu können und mit allen Beteiligten an diesen Themen zu arbeiten."