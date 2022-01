Hertha BSC auch 2020/21 mit deutlichem Verlust

Hertha BSC hat auch aufgrund der Corona-Pandemie auch im Geschäftsjahr 2020/21 einen deutlichen finanziellen Verlust erlitten.

Wie Geschäftsführer Finanzen Ingo Schiller am Donnerstag mitteilte, weist die ausgegliederte Hertha BSC GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2021 einen Verlust von 83,3 Millionen Euro aus. Bereits im von Corona ebenfalls stark geprägten Geschäftsjahr 2019/20 hatten die Berliner ein Minus von 59 Millionen Euro eingefahren.

Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2020/21 stehen 114,5 Millionen Euro an Erträgen Aufwendungen in Höhe von 197,8 Millionen Euro gegenüber. Das Minus sei laut Schiller "zur Hälfte ungefähr durch Corona und zur Hälfte durch Investitionen in den Vorjahren" zu erklären. Insgesamt rechnet der Finanz-Geschäftsführer mit Mindereinnahmen von 100 Millionen Euro durch Corona für die vergangenen beiden Spielzeiten und die derzeit laufende Saison.

Nur 200.000 Euro durch Heimspiele

Allein die fehlenden Zuschauereinnahmen aus den drei Heimspielen in diesem Monat gegen den 1. FC Köln, im Pokal gegen Union Berlin und den FC Bayern München sorgten für Millionenverluste. Im Geschäftsjahr 2020/21 verbuchte Hertha insgesamt nur Erträge von 200.000 Euro durch die Spiele im Olympiastadion.

Trotz des Verlusts steht der momentane Tabellen-13. der Bundesliga laut Schiller allerdings stabil da. "Die Stabilität verdanken wir den Investments der Tennor-Gruppe", sagt Schiller. Insgesamt hat Investor Lars Windhorst seit seinem Einstieg 2019 eine Summe von 374 Millionen Euro in den Klub gesteckt. Auch dadurch ist das Eigenkapital der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2021 nochmal um 65,5 Millionen Euro auf 212,2 Millionen Euro angewachsen. Auf der anderen Seite haben sich die Verbindlichkeiten von 141,8 Millionen auf 99,7 Millionen Euro reduziert.