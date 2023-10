Hertha bindet Winkler langfristig

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC kann auch in der Zukunft mit Eigengewächs Marten Winkler (20) planen. "Wir können mitteilen, dass wir uns mit Marten Winkler auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt haben", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber auf der Mitgliederversammlung des Klubs am Sonntag. Winkler war nach einer Leihsaison bei Drittligist Waldhof Mannheim im Sommer nach Berlin zurückgekehrt. In der laufenden Saison bestritt der Rechtsaußen in der 2. Liga bislang sieben Einsätze (zwei Tore, ein Assist). Sein neuer Vertrag läuft nach kicker-Informationen bis 2027.