Hertha bestätigt: "Glücklicher" Dardai bleibt Trainer

Nach "guten und ehrlichen Gesprächen" steht nun auch offiziell fest: Hertha BSC geht mit Trainer Pal Dardai in die zweite Liga.

Erstmals in der 2. Bundesliga Hertha-Trainer: Pal Dardai. IMAGO/Beautiful Sports

Der kicker hatte es bereits in der vergangenen Woche vermeldet, nun hat es auch Hertha BSC bestätigt: Pal Dardai bleibt auch nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga Cheftrainer der Berliner. Der 47-Jährige hatte Mitte April die Nachfolge von Sandro Schwarz angetreten, hatte den Klassenerhalt aber nicht mehr geschafft. Jetzt soll er "seine" Hertha zurück in die Bundesliga führen.

"Wir freuen uns, dass Pal den blau-weißen Neuanfang als Cheftrainer mitgestalten wird", wird Sportdirektor Benjamin Weber am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung zitiert. "Er lebt Hertha BSC und ist mit seinem Fleiß, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für unseren Verein der richtige Mann für die kommenden Herausforderungen, die wir zusammen bewältigen werden."

Die Hertha-Verantwortlichen hatten auch Gespräche mit anderen Trainerkandidaten geführt, dann aber Dardai favorisiert. Investor "777 Partners" hatte schließlich ebenfalls grünes Licht für die Personalie gegeben. Mit Dardai bleiben auch dessen Assistenten Tamas Bodog und Admir Hamzagic an Bord, mit denen er bereits in den vergangenen Wochen zusammengearbeitet hatte. Offen ist noch, wie es mit Vedad Ibisevic weitergeht, der unter Schwarz und Dardai bei den Profis als Assistenztrainer mit dem Schwerpunkt Offensive fungiert hatte.

"Ich spüre das Gefühl, dass wir alle gemeinsam zum Wohl von Hertha BSC arbeiten"

"Ich bin sehr zufrieden und glücklich", betont Dardai. "Thomas Herrich, Benjamin Weber und ich haben gute und ehrliche Gespräche geführt. Ich spüre das Gefühl, dass wir alle gemeinsam zum Wohl von Hertha BSC arbeiten, arbeiten wollen und arbeiten werden."

Der Rekordspieler des Klubs, für den er zwischen 1997 und 2011 selbst auf dem Platz stand, hatte die Berliner bereits zwischen Februar 2015 und Sommer 2019 sowie zwischen Januar und November 2021 trainiert. 2015 und 2021 hatte er sie jeweils vor dem Bundesliga-Abstieg bewahrt. Nun betreut Dardai Hertha erstmals eine Liga tiefer. Am 26. Juni nimmt er mit der Mannschaft das Training auf.